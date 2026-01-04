震撼彈！澳洲帕運跳遠銅牌驚傳離世 享年32歲

澳洲帕運運動員胡姆於2025年12月15日驚傳在墨爾本離世的消息，享年32歲。（示意圖，非當事人／翻攝自pexels）





澳洲帕運跳跳遠運動員胡姆（Nicholas Hum）於去（2025）年12月15日驚傳在墨爾本離世的消息，享年32歲。根據《AOL》報導，胡姆曾在2021年的東京帕運的跳遠項目上獲得銅牌的好成績，他最後一次亮相是在2024年夏天的巴黎帕運上，如今逝世消息一出，也讓隊友、教練感到相當不捨、難過。

職業生涯亮眼 曾創T20跳遠澳洲紀錄

胡姆於2011年IPC田徑世界錦標賽完成國際賽事首秀，並在T20組別男子跳遠項目中創下澳洲紀錄，最佳成績達7.39公尺。他的努力與成績長期為澳洲田徑界所肯定，成為澳洲帕運的重要一員。

澳洲田徑協會發布逝世聲明

澳洲田徑協會在聲明中表示，胡姆在隊友、教練及工作人員心中留下深刻影響，「他不僅是澳洲田徑、高水平運動及帕運中備受尊重的一員，也是一位備受珍惜的夥伴」。

澳洲田徑協會執行長西蒙・霍林斯沃思（Simon Hollingsworth）透露，胡姆所參加的分類賽是為智力障礙運動員設計，他不僅對運動充滿熱忱，也時常關心身邊的人，他表示「胡姆是我們深受愛戴的成員，他的離世令人深感悲痛」。

胡姆身後留下妻子梅瑞德（Mairead）及三名子女威廉（William）、霍莉（Holly）和佩姬（Paige）。澳洲田徑協會尚未公布胡姆的死因。

