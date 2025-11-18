震撼彈！「特別甜、中年夫妻」被爆已離婚 唐嫣、羅晉登熱搜

大陸娛樂圈18日突傳離婚風波，有網友曝光一則「圈內人士爆料」，稱「一對特別甜的中年夫妻其實已經離婚了」，消息一出立刻在網路上掀起巨大討論。由於爆料未給出明確線索，陸網瞬間展開全民猜謎，其中女星唐嫣與老公羅晉被點名，無辜躺槍衝上微博熱搜。

由娛樂博主「娛樂課代表」轉發，其引述消息來源為「在大平台做綜藝」的朋友，爆料內容指出，該對夫妻一直以甜蜜形象著稱，如今卻傳出早已離婚，令爆料者也直呼「真的完全出乎意料，內娛還有真情侶嗎，以前真的挺嗑的」，突如其來的消息，引發大批網友議論。

爆料中的兩大關鍵詞「特別甜」與「中年夫妻」成為網友比對關鍵，唐嫣、羅晉也因此被提及，據悉，兩人於2018年結婚，曾因頻繁探班及公開場合的互動，被視為圈內典型甜蜜夫妻，不過眼尖網友發現，近年雙方在微博上幾乎零互動，加上工作因素常分隔兩地，曾多次傳出分居謠言。儘管如此，截至目前，所有相關猜測均未獲官方證實。

消息傳開後，不少粉絲驚呼：「如果是我猜的那對，我這輩子再也不相信愛情了！」、「當年恩愛不是很正常嘛，不能說離婚了當年的恩愛就是假的呀」、「關鍵詞“特別甜”“中年夫妻”，誰和誰呀？有瓜直接發！別老玩文字遊戲！」、「中年，特別甜，說明經常在公眾平台或者節目展示過夫妻關係親密的藝人，那種平時不發關於另一半的，或者公開討論另一半的就不是」。

也有網友表示看淡娛樂圈婚變：「普通人離婚都常見了，更何況娛樂圈誘惑更多」、「有結婚就有離婚，也不是什麼大不了的事」、「離婚娛樂圈不是家常便飯嗎？不奇怪了」。網友仍持續猜測該爆料究竟指向誰，相關討論熱度持續攀升。

