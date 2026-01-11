震撼彈！美知名半導體設備大廠將裁員 220人丟飯碗

半導體測試設備商FormFactor公司表示，將啟動宣布啟動裁員與關廠計畫。（示意圖／翻攝自pexels）





震撼彈！受進口關稅上升、成本壓力加劇影響，美國加州利佛摩（Livermore）的半導體測試設備商FormFactor公司表示，將啟動宣布啟動裁員與關廠計畫，預計將有220名員工遭到裁員，以因應經營環境變化。

2座廠區將關閉 超過200人受影響

根據《Los Angeles Times》報導，FormFactor 已向加州就業發展部（EDD）提交裁員通知。內容指出，公司計畫於1月30日關閉位於巴爾溫公園（Baldwin Park）的廠區，並裁撤113名員工；此外，位於卡爾斯巴德（Carlsbad）的製造設施也將於今（2026）年12月中旬關閉，屆時將再裁撤107人。

裁員原因曝光

FormFactor在裁員通知中表示，此次人力縮減主要目的是「重新調整成本結構」，以支撐公司目標財務模型中毛利率的提升。裁員對象涵蓋技術人員、工程師、管理階層、組裝人員等多個職務類別。

這家公司過去受惠於AI晶片需求成長與基礎建設投資熱潮，不過，近期在關稅與整體經濟不確定性影響下，營運壓力明顯升高，也迫使公司不得不做出縮編決策。

關稅影響浮現 財務成長動能趨緩

在財務表現方面，FormFactor 近來成長動能趨於放緩。公司目前全球員工人數超過2,000人，根據2025年10月公布的財報，2025會計年度第三季營收為2.027億美元，年減2.5%；淨利為1,570萬美元，亦低於前一年同期的1,870萬美元。

