震撼彈！自駕技術巨頭宣布裁員 200人慘丟飯碗

Mobileye於近日發布聲明，預計裁減約200名員工。（示意圖／翻攝自pixabay）





位於以色列耶路撒冷的自動駕駛技術開發商Mobileye（Mobileye Global Inc.）於近日發布聲明，因應公司需求變化，將進行人力精簡調整，預計將對200名員工進行裁員，約占全球員工總數的5%。

根據《THE TIMES OF ISRAEL》報導，Mobileye（Mobileye Global Inc.）是以色列一家領先的汽車科技公司，主要專精於開發自動駕駛技術（Autonomous Driving）和先進駕駛輔助系統（ADAS），並在美國、中國、日本、德國等地設有銷售和營銷辦事處。該公司於2017年被英特爾（Intel Corporation）收購，並在2022年再度獨立上市，其相關技術目前已被應用於全球超過2,000萬輛汽車中。

而這家公司的員工總數超過4000人，其中有3000人位於以色列辦公室。此次的裁員預計將影響以色列本地的員工，並作為公司人力精簡措施的一部分。 Mobileye在聲明中表示，「因應不斷變化的市場需求，正在進行人力調整」公司也做出承諾，後續將提供必要支援給受到影響的員工，同時也會持續招募符合公司長期發展規劃所需的人才。

自今（2025）年以來，Mobileye股價累計下跌逾40%，市值縮水至約95億美元（約為2977億新台幣）。母公司英特爾也在近期出售部分持股，使他們的持股比例降至約80%。此次裁員也延續公司過去的調整方向，包含因應部分產品需求減少及營收下滑，解散雷射雷達（LiDAR）感測器開發部門，並在2024年9月時裁減約100名員工。

