震撼彈！蕭煌奇首度認愛就結婚 是否當爸回應了

〔記者陽昕翰／台北報導〕恭喜！49歲的金曲歌王蕭煌奇今天宣布結婚喜訊，向來對感情事非常低調的他首度認愛就宣布結婚。至於是否雙喜臨門準備當爸？蕭煌奇透過唱片公司回應：「有好消息再告訴大家喔。」

蕭煌奇首度「認愛」，由於另一半是圈外人，因此他非常低調護愛，沒有讓美嬌娘露臉。

蕭煌奇多年前與安心亞合唱了一首台語歌《咱結婚好嗎》。(資料照，記者王文麟攝)

蕭煌奇多年前與安心亞合唱了一首台語歌《咱結婚好嗎》，許多粉絲都認為，非常適合當成婚禮進行曲。其實這首歌蕭煌奇當年就是為了「求婚」而決定寫下的歌曲，如今終於派上用場，經紀人表示：「(他)今天整天都在唱這首歌啊！」與蕭煌奇合作多年的經紀人莉莉也親自擔任證婚人見證幸福。

