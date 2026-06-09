震撼彈 藍人氣議員江怡臻 不競選連任

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國民黨新北市議員江怡臻9日丟出震撼彈，宣布不競選土樹三鶯區議員連任，由於江兼任國民黨發言人，在地方、黨內及媒體都有很高聲量，此決定令新北市黨部錯愕。國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，讓江怡臻回心轉意是選項之一，會先了解她不連任的原因。

江怡臻表示，經過這段時間的沉澱與深思，基於生涯規畫，將不參與今年新北市議員選舉，但會繼續擔任國民黨發言人。回顧擔任議員8年來替地方爭取的建設與政策，仍有一些尚未完全實現的藍圖與遺憾，想要鄭重地託付給在議會中並肩作戰的藍白黨團同志與盟友，行百里半九十的侯友宜市府團隊，以及未來將承擔重任的國民黨新北市長參選人李四川行政團隊。

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江怡臻說，她深信憑藉著李四川腳踏實地的理工人精神，加上他的專業工程背景與豐富施政經驗，一定能帶領實幹實作的團隊，站在侯友宜巨人的肩膀上，把土樹三鶯每項建設做到最好。

黃志雄指出，因為消息突然，加上黨部提名作業已完成，讓議員回心轉意也是選項之一，會先了解議員不連任的原因，加上同黨籍同選區現任議員黃永昌因案在緩刑宣告期，雖然立院正在進行修法程序，但也是未定數。

黃志雄坦言，這選區提名要特別留意小心，土樹三鶯選區已因少一席而產生變數，如今又遇到江怡臻宣布不連任，以及黃永昌資格未定的兩個變數，黨部還是需要一點時間了解才能確定。

土樹三鶯因人口減少預計從9席減1席，婦女保障名額維持2席，如今江怡臻退選，同黨資深議員洪佳君、上次為落選頭的民進黨高乃芸，還有民眾黨新人吳亞倫，將形成為3搶2的局面。

據了解，關於江不參選的消息已在地方傳言月餘，原因眾說紛紜，由於李四川團隊預計本月提出發言人，也有江怡臻會加入的說法；地方人士指出江退選可能想回歸家庭，或兩年後改選立委也有可能。