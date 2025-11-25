震撼彈！蘋果公司宣布將裁數十人 1部門影響最嚴重

蘋果卻於昨（24）日拋出震撼彈，宣布將對全球的銷售部門「砍大刀」。（示意圖／翻攝自pixabay）





蘋果公司生產多項3C產品，市值達到4兆美元（約為125.2兆新台幣），同時也是全球市值最高的公司之一。怎料蘋果卻於昨（24）日拋出震撼彈，宣布將對全球的銷售部門「砍大刀」，且裁員人數已達數十人。

根據《彭博社》報導，蘋果於昨日證實，將進行人事調整。知情人士透露，這波裁員潮影響最嚴重的，就是全球的銷售體系，且主要是針對服務大型企業、學校和政府機構的客戶經理，以及負責營運蘋果公司簡報中心的員工，而他們主要為潛在的大客戶提供機構會議和產品演示服務。

廣告 廣告

部分受波及的員工表示，此舉是蘋果為了將更多銷售成本，轉移到第三方經銷商的策略。根據調查顯示，有些企業更傾向於與第三方銷售商進行合作，因此，透過精簡銷售團隊、消除職責重疊，也有助於公司降低內部成本，減少不必要的支出。

不過，這波人事異動來得相當突然，也讓受影響的員工措手不及。蘋果目前已在公司內部發布徵才公告，給予員工緩衝時間。報導指出，這些員工必須在明（2026）年1月20日前找到新工作，否則將面臨解僱並獲得遣散費用。

更多東森新聞報導

Apple Watch血氧偵測遭判侵權 蘋果須賠逾6億美元

蘋果「這塊布」要價7790元 網傻眼：是有什麼黑科技？

LINE今日起停止支援舊版APP 三大族群將受影響

