震撼彈！蝦皮宣布與OK超商「全面分手」 明年起物流停止無法寄取件
隨著網路世代演進，網購的消費力如今已遠大於實體店面，其中蝦皮更是獨佔網購平台龍頭。但今天（28日）蝦皮在官網公告，雙方將於2026年停止合作，停止所有物流服務，但境外包裹取件則保留。
蝦皮購物28日發出公告給所有賣家，表示因應OK超商近期通知，2025年合作合約即將到期，將調整賣家與買家的季建、取件合作安排，停止蝦皮購物包裹寄取件服務，2026年1月1日（周四）正式上路，屆時用戶將無法選擇OK超商配送，或透過OK超商進行包裹寄取件。
蝦皮公告指出，自12月1日（周一）起，平台將陸續調整OK超商於部分商品中的物流選項，包括較長備貨商品將陸續關閉OK超商物流選項，新上架之較長備貨商品亦無法開啟OK超商物流。蝦皮表示，2026年1月1日未到24時之前，賣家仍可透過賣家中心申請寄件編號，並請留意於期限內寄出，逾期將由系統自動判定訂單不成立，1月4日24時前則為OK 超商門市最晚受理寄件時間。蝦皮補充，1月1日後有收到OK超商到店簡訊提醒的買家，仍可正常取件，呼籲仍在使用OK超商物流的用戶，儘早調整為其他寄件、取貨方式。
公告發出後也引起網友熱議：「真的假的？」、「難怪最近OK一直收」、「我家附近的OK全都收光了」、「可惜了，OK物流快又穩定」、「畢竟蝦皮自己智取店、店到店越開越多，沒必要繼續合作了」、「OK快收光，但萊爾富反而越開越多」、「包裹從OK寄出，可能客人沒取而退貨，退回來時寄件店關閉，周圍又沒店就很好玩了」、「我這邊OK一次倒光，不知道為啥...」、「蘆洲半年倒3家OK」。還有OK店員透露，公司已經完全不做直營，現在還在做的OK都是加盟店。
