震撼彈！「西班牙情歌王子」胡立歐遭控性侵女員工 還涉嫌人口販運

「西班牙情歌王子」胡立歐遭控性侵女員工。（翻攝畫面）

西班牙知名歌手·、葛萊美獎得主胡立歐（Julio Iglesias）近期被指控，在多明尼加共和國、巴哈馬的住所，性侵2名前員工，西班牙檢察官目前正在調查此事。

綜合外媒報導，「世界女性連線」（Women's Link Worldwide）發出聲明指出，有2名女子已經向西班牙法院，她們指控胡立歐犯下性騷、人口販運等罪刑。西班牙政府發言人則說，「再次重申，政府堅定不移的打擊任何針對婦女的暴力、騷擾或侵略行為」。

西班牙檢察官則說，胡立歐涉嫌在2021年1月到10月之間，對2名女員工性侵、攻擊。西班牙檢察官辦公室稱，他們是在1月5日收到對胡立歐的指控，胡立歐可能會被帶到法院受審。目前胡立歐還沒回應這些指控，其律師也沒回應相關議題。

據了解，現年82歲的胡立歐是世上最成功的哥手之一，其唱片銷量超過3億張，並且涵蓋了10幾種語言，他起初是在西班牙出道，1970年代和1980年代在美國乃至全世界贏得了極高的人氣，他也是流行歌手安立奎的父親。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

