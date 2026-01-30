震撼彈！議員初選…廝殺7搶4「他」突襲宣布退選 原因全說了

記者簡榮良／高雄報導

理想很美滿，現實很骨感！民進黨各縣市長初選後定於一尊，3月初緊接著高雄市議員初選，有意爭取左楠區提名的新人郭原甫昨（29）晚突然宣布退選，原因直指政治不只需要熱情，更需要對結構與現實的清醒認知，決定不登記初選。這也難怪，左楠區廝殺激烈，除了2名老將尋求連任，還有5名新人初啼角逐，呈現7搶4局面，參選大爆炸。

有意爭取左楠區提名的新人郭原甫昨（29）晚突然宣布退選，原因直指政治不只需要熱情，更需要對結構與現實的清醒認知，決定不登記初選。（圖／翻攝自郭原甫臉書）

高雄第4選區（左營楠梓區）應選9席議員，民進黨準備提名4席，預計於2月4日起受理初選登記，3月起展開民調決戰。

廣告 廣告

攤開名單，人才濟濟，也很擠。除了現任議員黃文志、李雅慧尋求連任，也出現5名新面孔，包括：前高雄市長幕僚薛兆基、Wecare 高雄發起人尹立、立委劉世芳辦公室執行長黃偵琳、前高市青年局長張以理、民進黨全國黨代表郭原甫等5名新人角逐，呈現7人搶4席局面。

未料，29 日晚間郭原甫突宣布不登記初選，形同退選：「初選登記在即，我將不予登記」。他表示，去年六月，出於對地方服務的熱忱，也深信在地的年輕世代應該承擔更多責任，選擇投入市議員黨內初選。

歷經近8個月的反覆思考與觀察，更加體會到，政治不只需要熱情，更需要對結構與現實的清醒認知。基於這樣的判斷，決定不登記這次市議員黨內初選。

郭原甫沒掛任何競選看板，只有一張A4大小選舉文宣，排版簡單、沒過多文字，整張臉就佔了三分之一。（圖／翻攝自郭原甫臉書）

在派系競爭與資源差距的現實環境下，這並非他所期待、也不願複製的政治樣貌。未來，仍會持續深耕地方、傾聽民意、累積能量，用行動回應當初投入公共事務的初衷。至於未來將以什麼身分、什麼角色再出發，待時機成熟，會親自向大家報告。

據悉，郭原甫沒掛任何競選看板，只有一張A4大小選舉文宣，排版簡單、沒過多文字，整張臉就佔了三分之一。他表示，這個想法是借鏡日本、韓國，選舉文宣都有固定的張貼位置，不但不影響市容，也能減少帆布掉落的風險，更想打破「選舉很花錢」的政治既定印象。只是理想很美滿，現實很骨感，選擇提前止損。

更多三立新聞網報導

小心！網售「小型焚化爐」騙：節省清運費 私設「最高罰1500萬」

趁尾牙偷情！人夫辦公室「全裸激戰小三」妻崩潰：閉上眼都是你們的畫面

跟著進廁所！色阿兵哥「躲隔壁間」拍女同袍上廁所 無罪原因曝光

最新民調！新竹縣長人選未決「藍營黨內相爭」徐欣瑩勝陳見賢17.6%

