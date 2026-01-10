震撼彈！超大咖天后「突驚喜現身」錄影現場 女星激喊：終於圓夢了

記者蔡維歆／台北報導

台灣首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》由金鐘影后鍾欣凌主持，本週（10日）迎來四強第二戰。本次賽事邀來演藝圈名人級客人坐鎮，為了搶下關鍵「服務費」，明星廚助們火力全開、各出奇招，林予晞與姚淳耀在外場大打「講笑話戰爭」，胡宇威則以細膩貼心的服務默默收服人心。

《星廚之戰》四強第二場比賽，左起為胡宇威、林予晞、姚淳耀。（圖／華視提供）

目前場上僅剩四位頂尖名廚Jessica 林佳蓉、Will 高郁皓、陳勇孝、鄭淳豪，將與三位明星廚助林予晞、胡宇威、姚淳耀並肩作戰。一開場說菜環節，林予晞就主動加碼要來一支麥克風，當場開唱，還把麥克風遞到陳美鳳面前邀她一起合唱，瞬間炒熱全場氣氛，林予晞興奮直呼：「我終於圓夢了！」姚淳耀則展現穩健實力，說菜內容不僅親自撰寫，還能將背熟的內容轉化成自己的語言，自然流暢的表現讓現場賓客頻頻點頭、掌聲不斷。Janet更大力稱讚：「他講得會讓我覺得這道菜是我沒試過，但我會想嘗試！」

本集貴賓邀來陳美鳳、丁寧、Janet、范少勳、羅宏正等多位藝人到場助陣，面對一票熟識的朋友與演藝圈前輩，胡宇威明顯緊張狀況連連，不僅說菜時頻頻忘詞，還一度口誤把「鮑魚」說成「包皮」，瞬間引爆全場大笑。丁寧早就笑著預告：「我很期待他說錯話！」果然第二道菜又沒讓她失望；蔡詩芸也忍不住笑說：「平常看他都帥帥地在切菜，今天看到他這樣真的很可愛。」胡宇威事後立刻回去向陳勇孝懊惱坦承講錯話，陳勇孝則打趣回應：「完蛋了，要被扣分了啦！」

