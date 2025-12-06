震撼彈！趙震雄才否認性侵 今無預警宣布引退
〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星趙震雄昨天(5日)被爆出是少年犯，偷車、強盜、強姦都做過，昨天晚間經紀公司才坦承部分事實、否認性侵，不過今天趙震雄卻宣布引退，震驚韓國演藝圈。他主演的韓劇《信號》續集原本在明年就要開播，如今看來勢必受到非常大的影響。
趙震雄出道21年，今天透過經紀公司Saram娛樂發表聲明，「因為過去不光彩的事情，讓一直相信且支持我的人失望了，我在此低頭致歉，並坦然接受所有批評，從今天起我將停止所有活動，為自己的演員之路畫下句點。」對於引退，他認為應該對於過去的錯誤負起的責任，今後也將繼續反省，作為一個能堂堂正正站著的人。
☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆
