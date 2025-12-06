震撼彈！趙震雄認「年少犯錯」宣布退出演藝圈

以《信號》等韓劇成名的韓國演員趙震雄，被韓媒爆出犯下過強盜、涉及性犯罪等前科，震撼演藝圈，趙震雄透過經紀公司發表聲明，坦言做過不光彩的事，令外界失望，並宣布於6日引退，21年演員之路畫下休止符。

趙震雄6日宣布退演藝圈。（圖／TVBS）

趙震雄的演藝生涯充滿戲劇性轉折。他於2004年棄用本名，改以父親名字「趙震雄」作為藝名出道，並在2016年憑藉《信號》中飾演的刑警「李材韓」一角聲名大噪，展現精湛的演技才華。然而，近日韓媒D社的爆料讓他過去的陰影重現。趙震雄承認自己學生時期曾犯錯並被送進少年管教所，但否認與性侵害有關，表示是年少輕狂所致。

面對醜聞風波，趙震雄在12月5日首次發聲坦承年少時的過錯，隔日便宣布息影的震撼消息。他在聲明中表示對過去不光彩的行為深感抱歉，向所有相信和支持他的人道歉，並承諾將虛心接受批評，努力反省。

趙震雄突然退出演藝圈，也為他主演的作品帶來困境。已完成拍攝、原定明年播出的電視劇《信號2》面臨嚴峻挑戰。由於趙震雄在劇中扮演重要角色，後期剪輯難度較大，而尋找替代演員重拍也不太現實，使製作團隊陷入兩難。

影帝趙震雄演藝之路中斷。（圖／TVBS）

這位曾經備受讚譽的演員，21年的演藝生涯因過往事跡被挖出而畫下句點，讓無數粉絲感到震驚和失望。趙震雄的案例再次提醒大家，在演藝圈中，個人過去的行為可能隨時影響現在的發展和未來的機會。

