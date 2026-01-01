震撼彈！長澤雅美宣布閃嫁導演福永壯志 甜認「已登記」

日本女星長澤雅美曾演出多部電影與日劇，包括《在世界的中心呼喊愛情》、《淚光閃閃》、《海街日記》、《信用詐欺師JP》、《東大特訓班》、《求婚大作戰》、《真田丸》等，是許多人心目中的夢中情人。1日，她閃電宣布結婚喜訊，透露結婚對象為大她5歲的電影導演福永壯志，兩人已完成結婚登記。消息曝光後隨即引發熱議。

長澤雅美曾演出多部電影與日劇，是許多人心目中的夢中情人。（圖／翻攝自長澤雅美X）

長澤雅美於1日發表聲明宣布婚訊：「非常抱歉以個人私事驚擾大家，我已與電影導演福永壯志先生完成結婚登記。在未來的日子裡，我們將互相扶持，珍惜每一天的生活，一步一步走好人生的每一個階段。雖然我們兩人還很不成熟，但如果大家能夠繼續以溫暖的心守護我們，我將感激不盡。」

長澤雅美1日發表聲明宣布婚訊。（圖／翻攝自東寶藝能官網）

長澤雅美所屬的經紀公司東寶藝能也證實，她已完成結婚登記，並希望粉絲今後能一如既往地支持她：「我們要向各位報告長澤雅美已經結婚的消息。雖然這個消息來得突然，深感抱歉，但希望大家能給予溫暖的關注與祝福。今後也請大家繼續支持長澤雅美，謹此致上最誠摯的感謝。」

綜合日媒報導，福永壯志於2003年前往美國學習影像製作，2007年畢業於紐約市立大學布魯克林分校電影學系。他的首部長篇電影《利比里亞的白色血液》曾入選柏林國際影展「全景單元」；近年來，他也參與《幕府將軍》、《東京罪惡Tokyo Vice》等作品，活躍於影壇。

