震撼彈！阿翔遭爆「中大樂透頭獎」 突現身彩券行合照掀全場暴動

錄影來到水源處，籃籃突然關心阿翔最近是否諸事不順，阿翔自嘲家裡冷氣壞掉、天花板被挖洞，像極了工廠。籃籃立刻接話：「那你要改運！」說完便舀水潑向阿翔，沒想到水卻全灑在楊繡惠身上，瞬間引爆全場笑聲，籃籃更是笑到倒地不起！籃籃表示：「我真的是要潑阿翔，不知道為什麼會潑到繡惠姊！」阿翔接著解釋：「會不會是繡惠姊平常遇到不順遂的事更多呀？」原來這個水對埔里人來說有著「趨吉避凶」之用，每逢端午，民眾都會前來取得午時水。

驅走霉運後，下一站來到全台唯一開出過「四種彩券頭獎」的彩券行！老闆陳冠雄分享，他們曾獲得過的頭獎包含大樂透、威力彩、今彩539，以及現今已經停賣的雙贏彩，老闆接著補充：「所以現在彩券行想要獲得四冠已經沒有辦法，他們也成為了全台唯一四冠王」。眾人興奮不已，但也讓大家好奇彩券中獎的事是否真實？陳冠雄透露曾陪同中獎人員去領錢的經歷：「中獎人需撥打頭獎專線並預約，抵達銀行需要打電話告知穿著的衣服，就會有人低調帶領你去貴賓室」，聽得眾人驚呼，真的好像電影情節一樣！

楊繡惠好奇詢問是否有得主發過紅包讓大家吃紅，沒想到老闆更爆料曾收過高達200萬的紅包，震撼全場。聊到頭獎得主長相，老闆爆料曾陪同的一位得主「長得像阿翔」，頭獎得主特徵是眉毛粗、額頭高、嘴唇偏深色，籃籃聽完仍一頭霧水，乾脆拿出眼線筆與口紅，直接在阿翔臉上加工，現場笑聲不斷，老闆隨後拿出頭獎得主畫像對比，驚呼「頭獎得主」現身讓《綜藝新時代》全場笑翻。

