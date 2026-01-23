震撼彈！韓大咖天團突驚喜來台揭粉絲「私下暖舉」：讓我們很感動

記者蔡維歆／台北報導

韓國搖滾天團FTIsland於22日受邀上節目，隊長李洪基興奮分享心情：「來台灣非常多次，每次來的時候都感受到台灣粉絲們的呼喚，就算離開台灣，也都一直希望我們可以常常來，所以我們有重新反思這件事，想說還可以為台灣粉絲多做點什麼？」他們為了參與錄影，還特別更改航班時間：「趁（演唱會）這個時間點跟機會來參加節目錄影，或許對台灣粉絲來說，也是可以更常見到我們的機會，所以我們主動跟演唱會的主辦單位說，希望他們可以幫我們這個忙。」

李洪基和節目主持人羅志祥曾在男團選秀節目合作過，兩人私下也有相當多互動：「我們都是用日文對話，沒有翻譯也可以直接溝通，像是看完所有學員的表演後，我們會互相分享對他們的想法跟意見，另外聊最多的話題就是高爾夫球。」李洪基還透露對羅志祥的第一印象：「我一開始以為他是演員，因為覺得他的長相不像是跳舞很厲害的樣子，結果看完他的MV後嚇了一跳，後來也有聽說他有『亞洲舞王』的封號。」

FTIsland經常到台灣演出，粉絲的支持讓他們倍覺感動：「每次來台灣都有很多印象深刻的事，最感動的就是在FTIsland士氣比較低迷的時候，有來台灣舉辦過演唱會，台灣粉絲給了我們很多應援跟力量，讓我們在台上很感動。」李洪基還大讚台灣粉絲的韓文超強：「他們能夠重頭到尾用韓文唱〈Sage〉，真的非常驚訝跟感動，而且台灣的粉絲們都會先練習韓文，所以我也開始有想要學好中文的想法。」李洪基也在《綜藝OK啦》提到FTIsland成員中，中文能力最好的是李在真，他聽完後謙虛回應：「近期沒有再多學一些新的中文，希望之後來台灣時，可以用更多的中文跟粉絲互動，還有自己分享想跟大家說的話。」

