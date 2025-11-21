震撼彈！黃子鵬5年6,600萬加盟台鋼雄鷹 他感性喊：謝謝你們帶我回家

黃子鵬5年6,600萬加盟台鋼雄鷹。（翻攝自台鋼雄鷹官網）

台鋼雄鷹今（21）日表示，2026年迎接隊史第3年一軍賽季，2025球季結束後迅速展開新球季布局與補強，除了日前宣布邀請東北樂天金鷲前一軍監督、埼玉西武獅前首席教練平石洋介於明年春訓擔任客座教練，今天再公布與FA自由球員黃子鵬完成簽約，全新球季將披上台鋼雄鷹69號戰袍，成為隊史FA補強第一人。

黃子鵬加盟台鋼雄鷹！ 合約總值5年6,600萬

台鋼雄鷹指出，與投手黃子鵬完成簽約，合約總值為5年6,600萬元，相關細節再擇期對外公布。

廣告 廣告

台鋼雄鷹說，黃子鵬為2024年世界12強賽冠軍台灣隊國手，中職生涯前3個球季後援為主，每年出賽數都破50場，前3季共171場出賽，拿下56次中繼成功，其中2019年更以23次中繼成功勇奪中繼王獎項。

黃子鵬2021年起改以先發角色，連5個球季局數破百、穩定出賽，尤其2022年24場登板都是先發，戰績12勝3敗，共投158.2局，防禦率僅2.33，局數、勝投都是本土最多，防禦率更是稱霸聯盟，是中職暌違7個球季之後，再度由本土投手拿下防禦率王。

黃子鵬：謝謝你們帶我回家

台鋼雄鷹透露，簽約當天有特別派出「高雄水美眉」TAKAMEI送上台鋼雄鷹球帽與帽T，展現高雄熱情與歡迎，迎接黃子鵬這位在地好手加盟家鄉球隊，黃子鵬則感性地說，「謝謝你們帶我回家。」台鋼雄鷹在11月搶先談定第一名自由球員，黃子鵬為投手群注入強大戰力，隊史第3年一軍賽季，持續以打進季後賽為目標。

更多鏡週刊報導

600民眾與台灣英雄擊拳！ 黃子鵬曝冠軍賽前林家正做1事「好兆頭」

傻眼！男子騎YouBike妨礙公車停靠被按喇叭 與司機當街怒演街頭快打

注意！普發1萬郵局領現11/24啟動 首週依身分證尾數分流「步驟一次看」