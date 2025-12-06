震撼彈！黑道背景被起底《信號》趙震雄宣布退出演藝圈

趙震雄曾為北影來台。李政龍攝



演出《Signal 信號》的韓國影帝趙震雄昨（12╱6）遭韓媒《Dispatch》起底有前科，他的經紀公司Saram娛樂深夜發出道歉聲明，「向演員本人確認後，證實他在未成年時期確有不當行為」。今他再度發聲道歉，並表示虛心接受所有批評，「從今天起停止一切演藝活動，正式結束我的演藝生涯」。

出道21年趙震雄被爆高二與同夥常偷車，曾因此被送進少年感化院，之後他以父親的名字出道，被疑是為避免犯罪黑歷史曝光，不過昨Saram娛樂雖承認他曾年少輕狂，但強調「與性暴力相關的行為無關」。

昨原本Saram娛樂解釋趙震雄以父之名當藝名並非是為了隱藏過去，而是給自己的提醒與決心，喊話希望成為更好的人，也懇請大家能以寬容之心理解，沒想到今事件越演越烈。

今趙震雄發聲明表示對自己因過往的錯誤行為而讓所有信任和支持的人失望深表歉意，並宣布引退，「我相信這就是我必須為過去的義務承擔，我會盡力反省，努力成為 1個真正獨立的人」。最後再次道歉，「感謝所有我愛和尊重的人，對不起」。而他主演的《Signal 信號》第2季原本計畫明年播出，如今勢必因他的醜聞生變。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

