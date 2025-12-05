震撼彈！《007》反派專業戶傳離世 田川洋行中風病逝享壽75歲

記者林汝珊／台北報導

好萊塢知名日本裔演員田川洋行（Cary-Hiroyuki Tagawa）今（5日）被外媒報導於昨日（4日）因中風併發症過世，享壽75歲。田川洋行生前曾演出《魔宮帝國》、《末代皇帝》、《007：殺人執照》等多部經典電影，是影壇公認的反派專業戶。

田川洋行傳離世，享壽75歲。（圖／翻攝自X）

據《綜藝報》消息，田川洋行於加州聖塔芭芭拉家中過世，官方證實死因為中風併發症。他的演藝生涯起步於電影《末代皇帝》，隨後在《007：殺人執照》中飾演反派角色「Kwang」，留下深刻印象。

田川洋行向來以反派角色聞名，2007年曾接受訪問表示，雖然演出類型化的反派角色，但對這些際遇心存感激，他笑說：「如果我沒有演出這些壞蛋，我也不可能演出好人。」更自豪地表示自己不僅是最棒的亞洲反派，也是一名傑出的反派演員。

