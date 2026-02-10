震撼彈！「4連霸議員」宣布不連任 陳亭妃胞妹陳怡珍：艱難卻堅持承擔的決定

陳亭妃胞妹陳怡珍宣不不連任議員。（取自陳怡珍臉書）

民進黨台南市長參選人陳亭妃的胞妹、市議員陳怡珍於今（10）日發文宣布，做出了一個非常艱難、卻堅持承擔的決定，「不參選議員連任」，她也感謝所有在身邊的支持者。

4連霸議員陳怡珍宣布「不參選議員連任」

「感謝一路走來、始終站在怡珍身邊的每一位支持者」，陳怡珍今天發文說，近16年的信任與陪伴，自己銘記在心，由於外界評估，自己連任並不困難，但在市長初選過後，為了團結，也為了讓更多黨內優秀的夥伴有一起為台南打拚的機會，她做出了一個非常艱難、卻堅持承擔的決定，「不參選議員連任」。

「服務，從來不受限於職稱」，陳怡珍說，不論站在什麼位置，對台南的愛、對基層的承諾，都不會改變，未來，將全力投入市長、議員、里長的輔選工作，讓團隊更完整、讓席次最大化，讓台南繼續向前。

姐姐陳亭妃：這個決定不容易，但是對團結的堅持

陳亭妃則發文說，陳怡珍深耕北區、中西區16年，4連霸議員，每一步都是鄉親的支持與信任。這次她選擇以大局為重，不參與議員初選，轉而投入整體輔選工作，陪她一起為台南打拚，這個決定不容易，但展現的是對團結的堅持。

陳亭妃說，選舉從來不只是個人的事，而是整個團隊、整個城市的未來。她很珍惜有這樣的夥伴並肩作戰，也相信團結的力量，能讓台南走得更穩、更遠。謝謝大家一路以來的支持，「我們會用行動回應期待，繼續為台南努力」。

