震撼彈！5566突驚喜合體「王少偉、小刀罕同台現身」 真實互動曝光

記者蔡維歆／台北報導

本週日將播出全新第18集，本周40+男單組別星光熠熠，包括李玖哲、王少偉、錦榮、惟毅以及羅平都來參賽，其中被視為奪冠大熱門的李玖哲，更在賽前就獲得場邊一致看好。賽事競爭激烈，在啞鈴與跑步項目中，錦榮多次展現身高與步幅優勢，他先是在場邊笑稱：「我知道他（李玖哲）很快，但他從這邊到那邊距離比較短。」

49歲王少偉身材與體能依舊維持良好，緊實體格完全看不出歲月痕跡。（圖／好看娛樂提供）

比賽中又被主播徐展元點出「腿長至少多15公分」，果然錦榮在跑步時海放對手，超越瞬間，他還輕拍李玖哲肩膀，形成十足「挑釁感」的畫面。李玖哲賽後表示：「當時不知道是嚇我還是給我鼓勵。」直呼名次被奪，面子也被奪」，笑翻全場。

49歲王少偉則是《最強的身體》40+組最年長選手，他笑說：「等播出時我已經是50+了，早知道就報50歲以上組比較有勝算。」雖然年紀最長，但他身材與體能依舊維持良好，緊實體格完全看不出歲月痕跡。令人驚喜的是，昔日「5566」隊友彭小刀也到場為王少偉加油，兩人久違同台，一搭一唱的默契卻不曾減少，「56不能亡」的兄弟情再度上演。

