震撼彈！AI大戰蘋果投向Google Apple Intelligence確定注入Gemini AI

蘋果和Google正式達成合作協議，未來iPhone的Apple Intelligence及Siri升級，將以Google Gemini的模型及雲端技術為基礎。示意圖。路透社



Apple（蘋果）和Google美國時間12日發表正式聯合聲明，確認雙方已達成一項為期多年的深度合作協議，未來iPhone 的「Apple Foundation Models」，以及Siri升級，將以Google Gemini的模型及雲端技術為基礎。這意味著備受期待的Apple Intelligence 功能，特別是將於2026年春季推出的全新Siri，將具備Google AI 級別的邏輯運算與生成能力。

廣告 廣告

蘋果於官方聯合聲明中明確表示，經過仔細評估，「我們認定 Google的AI技術為Apple Foundation Models提供了最優秀且具備最強能力的基礎。」該篇聲明也重申，Apple Intelligence將繼續在裝置端以及Apple的「私有雲端計算」（Private Cloud Compute）架構上運行，確保在引入Google技術的同時，能持續維持蘋果領先業界的隱私標準。

事實上蘋果早先已預告過下一代Siri會增添的多項AI助理功能，然而過去始終停留在開發階段，不過如今和Google達成合作協議後，預期將看到Siri陸續出現多項蘋果過去曾預告會有的功能，包括螢幕感知、多步驟規劃等等。

舉例來說，過去Siri面對複雜的問題時，常會說「這是我在網上找到的資料」並丟出連結，不過未來結合Gemini的檢索能力後，Siri將能直接上網蒐集文字、圖片、地點資訊，並自動彙整成一份完整摘要。

除此之外，新版Siri預計也可「看見」用戶的手機螢幕，並結合用戶的個人數據，還能從備忘錄、短訊，或是電郵中提取細節。此外，Siri預計也將實現代表用戶「操作 App」的功能。舉例來說，用戶可以提出「幫我把我寫好的郵件草稿傳給小明」，接著Siri就能在各APP之間執行指令。

儘管蘋果目前正和OpenAI合作整合ChatGPT，不過蘋果在聲明中強調，和Google的新協議並不會改變現有的合作關係，顯示蘋果正採取「多模型整合」策略，以確保 iPhone 在 AI 手機競賽中保持領先。

雙方公布合作協議後，蘋果股價由跌轉升，終場上漲0.3%，收在260.25美元。Google母公司Alphabet（美股代號GOOGL）A類股盤中一度下跌1.1%，觸及325美元低點，隨後跌幅收斂轉漲，終場收漲1%，收在331.86美元，市值成功站上4兆美元大關。

針對該筆合作協議，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）批評「Google權力過度集中」，因為Google在和蘋果達成合作前，已經擁有 Android和Chrome。

更多太報報導

日餐廳老闆「牆壁藏女屍」照常營業 不知情客人伴屍狂歡

北市私校16歲男學生校內「墜樓不治」 教育局：已前往協助

《中華一番》小當家要死了？輸掉「賭上性命對決」 作者超崩潰求助AI這件事