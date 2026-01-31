震撼彈！AV女優宣佈引退 正面嗆「裸體不可恥」：值得驕傲的工作

記者林汝珊／台北報導

圓井萌華宣布3月14號引退。（圖／翻攝自X）

日本人氣 AV 女優圓井萌華（円井萌華），於 2022 年 5 月加入 SOD 公司出道，近日無預警在社群平台的自我介紹欄位宣布，將於 3 月 14 日正式引退，消息曝光後引發粉絲熱議。

圓井萌華透露未來會以「白天的正職工作」為主。（圖／翻攝自X）

圓井萌華不僅低調標註引退日期，還在社群中提到，未來生活將以白天的正職工作為重心，回歸平凡日常。目前她在紅龍酒店（Red Dragon）的兼差班表也將會大幅減少，預計調整為一週僅出勤一次，與長期支持她的粉絲小聚敘舊。

圓井萌華也直言，AV 女優是一份值得驕傲的工作，展現裸體並不羞恥，是需要很大勇氣才能做到的事。她也毫不避諱回擊偏見言論，表示自己不需要那些對她說「這樣會結不了婚」或「妳的小孩會很可憐」的人當朋友，強調每個人都有選擇人生與生活方式的權利。

