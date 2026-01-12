震撼彈！BoA寶兒確定不續約SM娛樂 告別25年老東家

韓國樂壇天后BoA寶兒確定不再續約SM娛樂。（翻攝Instagram@boakwon）

南韓樂壇天后BoA（寶兒）確定不再續約SM娛樂，告別攜手長達25年的老東家。SM娛樂12日發布聲明指出，雙方在歷經長時間、深度討論後，已達成共識，於2025年12月31日結束專屬合約。

BoA自2000年以13歲之齡出道，從練習生時期便被SM視為進軍海外的重要關鍵。當年韓國樂壇以本土市場為主，她憑藉超齡的唱跳實力與語言能力，成功打進日本市場，創下多項紀錄，成為首位登上日本Oricon公信榜冠軍的韓國歌手，被公認是KPOP走向國際的重要推手之一。

SM在聲明中高度肯定BoA的歷史地位，直言她是「開拓海外市場的標誌性存在」，也是引領KPOP風潮、成為無數後輩榜樣的「亞洲之星」。25年來，BoA 不只是公司的核心藝人，更象徵著SM一個世代的起點與榮耀。

SM表示，能夠陪伴BoA走過這段燦爛旅程，是公司的莫大榮幸，形容她是「SM的驕傲、自豪與象徵」。SM強調，專屬合約即將告一段落，但仍會持續支持BoA未來的新挑戰與新活動，送上最誠摯的祝福。聲明最後以溫暖語氣寫道，不只祝福舞台上的 BoA，也衷心祝福「不是藝人身分的權寶兒」未來人生能夠幸福。

