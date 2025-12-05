震撼彈！BTS老闆房時爀「涉4千億詐欺」 HYBE千億股份遭法院凍結

記者陳宣如／綜合報導

打造天團BTS（防彈少年團）的南韓娛樂巨頭HYBE創辦人兼董事長房時爀（譯房時赫），因涉嫌欺詐性不正當交易，金額高達韓幣4000億（約近新台幣100億元），首爾南部地方法院於11月19日批准檢方申請，暫時凍結其名下約1568億韓元（約新台幣34億元）的HYBE股份。此舉震驚娛樂圈，也引發粉絲與業界廣泛關注。

HYBE董事長房時爀涉詐欺調查。（圖／翻攝自IG @hitmanb72）

事件可追溯至2019年，房時爀在公司上市前被指控向部分投資者隱瞞上市計畫，誘使其將持股出售給與他關係密切的私募基金所設立的特殊目的公司（SPC）。上市完成後，這些股份高價轉售，房時爀依協議取得約30%的分成，涉案金額高達1900億韓元（約新台幣40億元）。

打造天團BTS（防彈少年團）的HYBE創辦人房時爀，被法院凍結其名下約1568億韓元的HYBE股份。（圖／翻攝自IG @hitmanb72）

根據《韓聯社》報導，對於此次股份凍結，HYBE發言人表示：「此保全令為慣例程序，並不意味著對有罪或無罪的判斷。」公司強調，已如實配合調查，並澄清相關疑點，目前正等待司法機關的進一步結論。警方指出，房時爀涉嫌違反《資本市場法》不正當交易規定，法院財產保全措施旨在防止資產在判決前被轉移或處分。案件仍在偵查階段，暫時凍結股份僅屬調查程序，尚未對房時爀作出有罪判決。

