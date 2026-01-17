震撼彈！FNC娛樂突宣布終止10年綜藝經紀 曾打造「劉在錫師團」
記者陳宣如／綜合報導
韓國FNC娛樂昨（16）日宣布，將正式退出旗下綜藝與主持人經紀領域，這個決定也意味著公司將結束經營長達十年的「綜藝放送人」線路。此一調整在業界引起高度關注，原因不僅是其曾一度打造「綜藝明星陣容」，更是因為該業務如今已接近收尾，目前仍活躍於《兩天一夜》與《驚人的星期六》的搞笑藝人文世潤也將於合約結束後離開公司。
FNC娛樂在官方聲明中表示，公司目前正在進行整體事業架構重整，將逐步結束綜藝、廣播與主持人相關的經紀管理業務，未來將把資源集中在音樂、演員經紀與戲劇製作三大核心領域。FNC指出，此次調整旨在強化核心競爭力、提升營運效率，並希望以更穩健的經營模式，推動公司整體成長。
根據公司說法，FNC已與旗下綜藝及主持藝人進行充分溝通，雙方在協議後決定不再續約，後續將依序完成相關業務的收尾工作。公司也強調，在合約終止前仍會提供必要支援，確保交接與後續安排順利完成。被列入最後一批綜藝人名單中，曾以歌手身份出道、並轉為綜藝人活動的文世潤與劉在弼，皆將在完成既有行程後與公司結束合作。FNC在聲明中同時也感謝藝人與粉絲長期以來的支持。
回顧FNC的綜藝發展歷程，2015年公司與「國民MC」劉在錫簽訂專屬合約，並在公司上市一年後正式轉型為綜合型娛樂公司。當時FNC陸續簽下金勇萬、鄭亨敦、盧弘喆、池錫辰等知名綜藝人，這些藝人也被外界合稱為「劉在錫師團」，使FNC在綜藝經紀領域的規模逐步擴大。劉在錫於2021年合約到期後未續約，之後其他綜藝藝人也陸續離開。
在結束綜藝主持業務後，FNC表示未來將把重心回歸音樂與戲劇。音樂事業方面，FNC旗下曾培育多組知名樂團與偶像團體，其中以男子樂團FTISLAND、CNBLUE與N.Flying最為代表。值得一提的是，這三組樂團的團名分別取自公司英文名稱「FNC」的三個字母，成為公司早期樂團的識別特徵。其他旗下團體還包括SF9、P1Harmony、AMPERS&ONE、Hi-Fi Un!corn與AxMxP等，並曾推出人氣女團AOA、Cherry Bullet等組合。此外，台灣出身、近期以SOLO身份出道的崔立于目前亦為FNC旗下藝人。演員方面，FNC簽下「國民男友」丁海寅、李東健、路雲等大咖演員，並將戲劇製作列為未來重點方向之一。
對此調整，部分粉絲在社群平台表示關注，並指出FNC過去曾以綜藝陣容打出名氣，如今回歸音樂與戲劇方向，等於重新回到公司最初的發展起點；也有網友關心文世潤與劉在弼等人未來的去向。
更多三立新聞網報導
莫莉黑歷史遭挖！不只強拉IU「伸手亂戳丁海寅」畫面曝光 網全怒了
年度人氣韓團榜單出爐！FTIsland奪男團冠軍 Apink稱霸女團榜
MBC演藝大賞／劉在錫第21次奪大賞 現場豪言衝30座震撼全場
李洪基「現身陪聊」！FTISLAND開唱秒殺 宣布加場再唱一天
其他人也在看
消失螢光幕10年！47歲連靜雯罕吐轉行真相 「一場病」成關鍵
47歲八點檔女星連靜雯過往演出多部知名台灣本土劇，有「戲劇女王」之稱。2017年她逐漸淡出演藝圈，全心經營直銷事業，日前她在臉書發文，罕見吐露人生轉折的關鍵原因，坦言全是因為生了一場並，讓開始思考未來的人生。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 40
連遭5劇組換角！82歲「國民阿嬤」出面控訴：藝人退休金養老金都沒有
曾在電影《關於我和鬼變成家人的那件事》中，以真摯祖孫情逼哭百萬觀眾的「國民阿嬤」王滿嬌，現年已82歲。出道超過60年、演活無數長輩角色的她，近日接受訪問時罕見卸下心防，眼眶泛紅地揭露演藝圈現實面。她透露自己光是在2025年就慘遭5部戲莫名換角，讓她心碎感嘆：「人年紀大了，真的就是不管用。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 58
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 19 小時前 ・ 4
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 48
張菲淡出7年仍暖爆！街頭巧遇「超親民舉動」曝 他感動喊：會記一輩子
73歲「綜藝天王」張菲7年前淡出演藝圈，過著退休生活的菲哥經常在街頭被民眾目擊他的蹤影，天王的一舉一動也時常是外界矚目的焦點。今（16）日有網友發文表示，菲哥日前因為路過一間賣草莓大福的店，沒想到因為一吃上癮，即使回購還得等上一小時也甘願排隊，親民的舉動讓老闆大讚：「會記得一輩子。」趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
龍千玉哭崩了！曹西平入夢2回超催淚 曝「人生大事」與他有關
【緯來新聞網】曹西平家中排行老四，有「四哥」支稱，去年（2025）12月29日猝逝，因與親兄弟斷絕往緯來新聞網 ・ 22 小時前 ・ 4
胡瓜被指漲價才續約《綜藝大集合》 冷笑曝真相：儘量用錢侮辱我
胡瓜與民視的合約問題備受關注，日前傳出他回歸《綜藝大集合》主持，16日出席《週末最強大》記者會時，他無奈表示從沒講過不主持《綜藝大集合》，只是合約到了。而外傳是因價碼談不攏，胡瓜也忍不住說：「盡量用錢來侮辱我，但問題就是沒有簽啊。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 25
連費德勒也笑爛「你怎麼沒反應啦」！周杰倫幽默回應「我們組雙打？」
體育中心／綜合報導華語歌壇天王「周董」周杰倫，在本屆澳網首度以業餘球員身分出賽！挑戰新推出的「1分大滿貫」比賽，但沒想到開賽就被對手一記Ace球殺得措手不及，最後直接遭淘汰；賽後周杰倫巧遇「瑞士天王」費德勒時還被笑虧「你怎麼沒有反應啦！」而周董也幽默回應「還是我們組雙打？」FTV Sports ・ 1 天前 ・ 31
香港金像獎悄悄取消「最佳亞洲華語電影」 台灣連霸紀錄被迫中斷⋯官方僅回三個字
香港電影金像獎日前展開首輪投票，然而公布的參選名單與規則卻在影壇投下震撼彈。除了多部話題港片如黃秋生主演的《不赦之罪》神祕失蹤外，官方更被發現無預警取消了設立多年的「最佳亞洲華語電影」獎項。這意味著包括台灣、中國大陸及星馬等地的優秀華語片，今年將集體缺席這場香江影壇盛事。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 11
鬼鬼1歲女兒狂喊爸爸！ 曝感情現況「有認識新的人」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌活動，去年一月宣布當媽，滿周歲的女兒在日前抓周宴上，抓到了千元大鈔。她笑說，慢慢能在女兒身上看到自己的影子，不過女兒最會講的，竟然是「爸爸」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 8
打臉梁曉珺！陸官媒出手讚蔡依林巡演「巨蟒藏傳統哲思」登熱搜
華語流行天后Jolin蔡依林上月在台北大巨蛋舉辦《Pleasure》世界巡迴演唱會，斥資9億打造公牛、巨蟒等巨型道具。3月起也預定在大陸開唱，卻遭抖音網紅指控演唱會涉及「邪教」。不過，今（17）日上午有關蔡依林演唱會的話題登上陸網熱搜，原來是大陸官媒發文盛讚蔡依林演唱會的舞台設計。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
Lulu陳漢典婚禮座位藏「貼心安排」 吳宗憲證婚、小S禮金到
Lulu黃路梓茵、陳漢典將於本月25日在文華東方舉辦婚禮，夫妻倆與曾莞婷、楊銘威、風田、黃偉晉主持的《明星製作公司》，16日舉辦記者會。剩下不到10天，婚禮還在進行最後的調整，對於最難安排的「座位問題」，Lulu和陳漢典做了貼心安排，讓獨自前來的賓客也能盡情享受。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 19
梁云菲突曝「切除子宮」畫面曝！躺床痛哭…網鼻酸
娛樂中心／饒婉馨報導女星梁云菲（Nana）當年從節目《國光幫幫忙》選拔出道，憑藉精緻五官和魔鬼身材受封「國光女神」，直爽不做作的個性深受觀眾喜愛。她16日上傳關於她切除子宮的紀錄影片，她有子宮肌瘤的問題，還受長期經痛困擾，並表示未來沒有生育打算，因此決定直接切除子宮。民視 ・ 23 小時前 ・ 21
韓國TOP男星改朝換代！韓網友點名4大演員時代！最新火爆大勢韓星：邊佑錫、李彩玟、秋英宇等男神上榜
韓網最近有網友點名「4大男演員時代」！盤點歷年4個時期TOP韓國男演員，包括像是1世代為1990年代時期，元斌、姜棟元、趙寅成等男神上榜、2世代為2000年代開始，孔劉、朱智勛、李棟旭等男神上榜、而3世代為2010年後半，包括朴敘俊、安孝燮、南柱赫等男神上榜，最新4世代則為2020年開始，包括邊佑錫、李彩玟、秋泳愚等男神上榜，趕緊一起來看完整名單有誰！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 3
債主找上門！向華強爆遭5年心腹背叛...「偽造簽名」吸金40億潛逃
香港影視大亨向華強近來在社群中爆料，直指遭到信任的助手背叛，對方在這5年期間冒用他的名義，非法吸金高達10億港幣（約新台幣40億元），讓他氣得直呼：「偽君子根本防不住」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
55歲吳奇隆金髮凍齡回母校 輔大校長認證：紅遍亞洲也完全沒架子
永遠的「四爺」吳奇隆回台灣了！現年55歲的男星吳奇隆，昨（15日）現身母校輔仁大學，獲頒114學年度「傑出校友獎」，他以一頭帥氣金髮搭配黑色帽T的凍齡造型亮相，少年感十足，引發校園師生一陣騷動。輔大校長藍易振盛讚，吳奇隆雖是亞洲巨星，在校期間完全沒有明星架子，是學弟妹的絕佳榜樣。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 24
缺席婚宴竟遭討「紅包差額」補餐費 本土女星怒轟：不辦更省錢
林采緹長相亮麗、身材火辣，吸引許多粉絲喜愛，除了演藝事業有成之外，副業也同樣經營有聲有色。近日，林采緹指出在Threads上看到關於參加婚宴紅包禮金的議題，竟讓她看到一肚子火。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
《五燈獎》女星沒錢繳水電費！爆68歲賣豆花、打零工維生 本人親吐「真實現況」
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導68歲資深女星田路路12歲就參加《五燈獎》出道，憑藉混血外貌與好歌喉走紅，歌曲〈異鄉夢〉更讓她事業攀上高峰。不過近...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
《衝衝衝》喜迎1000集 陳為民謝恩：幫我繳頭期款
徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱主持的《天才衝衝衝》迎來第1000集，特別找回第1集嘉賓陳為民，以及潘若迪、馬力歐、張棋惠、陳隨意、Albee、林逸欣、舒子晨同樂，陳為民驚訝表示：「我入行30幾年，竟然有20年就在這個節目！真的非常謝謝你們，幫了我房子的頭期款不少忙。」太報 ・ 1 天前 ・ 15
昔室內哈菸挨轟！Jennie慶生「把蠟燭當香菸叼」遭網酸爆：老菸槍
韓國歌手Jennie（金珍妮）是人氣女團BLACKPINK成員之一，本月10日才來台參加金唱片的她，一度掀起追星風潮，然而，今（16日）她迎來30歲生日，她從昨晚開始就陸續在IG分享與朋友慶生的照片、影片甚至模仿近期網路熱門的生日影片橋段，戴上墨鏡、將蠟燭叼在嘴裡，卻讓網友聯想她之前在室內吸菸的醜聞，狠酸Jennie難道忘記當初被抵制的教訓了嗎？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2