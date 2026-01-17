震撼彈！FNC娛樂突宣布終止10年綜藝經紀 曾打造「劉在錫師團」

記者陳宣如／綜合報導

韓國FNC娛樂昨（16）日宣布，將正式退出旗下綜藝與主持人經紀領域，這個決定也意味著公司將結束經營長達十年的「綜藝放送人」線路。此一調整在業界引起高度關注，原因不僅是其曾一度打造「綜藝明星陣容」，更是因為該業務如今已接近收尾，目前仍活躍於《兩天一夜》與《驚人的星期六》的搞笑藝人文世潤也將於合約結束後離開公司。

活躍於《兩天一夜》與《驚人的星期六》的搞笑藝人文世潤成為FNC旗下最後一批綜藝線藝人。（圖／翻攝自韓網）

FNC娛樂在官方聲明中表示，公司目前正在進行整體事業架構重整，將逐步結束綜藝、廣播與主持人相關的經紀管理業務，未來將把資源集中在音樂、演員經紀與戲劇製作三大核心領域。FNC指出，此次調整旨在強化核心競爭力、提升營運效率，並希望以更穩健的經營模式，推動公司整體成長。

FNC娛樂打造多組知名樂團與偶像團體。（圖／翻攝自FNC娛樂）

根據公司說法，FNC已與旗下綜藝及主持藝人進行充分溝通，雙方在協議後決定不再續約，後續將依序完成相關業務的收尾工作。公司也強調，在合約終止前仍會提供必要支援，確保交接與後續安排順利完成。被列入最後一批綜藝人名單中，曾以歌手身份出道、並轉為綜藝人活動的文世潤與劉在弼，皆將在完成既有行程後與公司結束合作。FNC在聲明中同時也感謝藝人與粉絲長期以來的支持。

「國民MC」劉在錫曾是FNC旗下藝人。（圖／翻攝自FNC娛樂）

回顧FNC的綜藝發展歷程，2015年公司與「國民MC」劉在錫簽訂專屬合約，並在公司上市一年後正式轉型為綜合型娛樂公司。當時FNC陸續簽下金勇萬、鄭亨敦、盧弘喆、池錫辰等知名綜藝人，這些藝人也被外界合稱為「劉在錫師團」，使FNC在綜藝經紀領域的規模逐步擴大。劉在錫於2021年合約到期後未續約，之後其他綜藝藝人也陸續離開。

FTISLAND、CNBLUE與N.Flying為旗下代表樂團。（圖／翻攝自FNC娛樂）

在結束綜藝主持業務後，FNC表示未來將把重心回歸音樂與戲劇。音樂事業方面，FNC旗下曾培育多組知名樂團與偶像團體，其中以男子樂團FTISLAND、CNBLUE與N.Flying最為代表。值得一提的是，這三組樂團的團名分別取自公司英文名稱「FNC」的三個字母，成為公司早期樂團的識別特徵。其他旗下團體還包括SF9、P1Harmony、AMPERS&ONE、Hi-Fi Un!corn與AxMxP等，並曾推出人氣女團AOA、Cherry Bullet等組合。此外，台灣出身、近期以SOLO身份出道的崔立于目前亦為FNC旗下藝人。演員方面，FNC簽下「國民男友」丁海寅、李東健、路雲等大咖演員，並將戲劇製作列為未來重點方向之一。

「國民男友」丁海寅為FNC旗下演員。（圖／翻攝自NAVER）

對此調整，部分粉絲在社群平台表示關注，並指出FNC過去曾以綜藝陣容打出名氣，如今回歸音樂與戲劇方向，等於重新回到公司最初的發展起點；也有網友關心文世潤與劉在弼等人未來的去向。

