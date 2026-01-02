震撼彈！ONEUS與經紀公司RBW結束6年合作 未來沿用「ONEUS」身分活動

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

韓國人氣男團ONEUS今（2）日宣布與所屬經紀公司RBW專屬合約到2月底終止，結束長達6年合作，ONEUS在今年1月預計發表的新專輯與放送活動，將是最後以RBW旗下藝人身分所進行的官方活動。

韓國人氣男團ONEUS今（2）日宣布與所屬經紀公司RBW專屬合約到2月底終止，結束長達6年合作。（圖／＠official_oneus IG）

RBW表示，與ONEUS成員們對往後的的活動進行了深入的討論，雙方已達成協議，決定在2026年的2月底與5名全體成員結束專屬合約，RBW強調，公司與成員們達成共識，認為應該延續ONEUS所擁有的價值與認同感，因此同意在未來仍能以ONEUS的名字持續進行團體活動。並希望粉絲們對未來仍以「ONEUS」身分並肩同行的5位成員給予不變的關注與應援。

廣告 廣告

ONEUS自2019發行首張迷你專輯《LIGHT US》正式出道以來，在海內外皆創下不錯的成績，近期團體以4人形式展開世界巡迴演唱會《2025 ONEUS WORLD TOUR ‘H_OUR, US’》，上周在波蘭華沙圓滿結束。如今，全員與經紀公司「和平分手」消息傳出後，再度成為粉絲們討論焦點。

更多FTNN新聞網報導

SHINee鍾鉉離世8周年！ 官方深夜發文悼念 珉豪秒轉發：一直愛著哥

高雄櫻花季首波卡司曝光！BOYNEXTDOOR要來了 「獨家專屬60分鐘舞台」

SEVENTOEIGHT代表《SCOOL》走金鐘紅毯壓力超大！隊長麒文吐心情「什麼都好就怕摔跤」

