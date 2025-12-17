震撼彈！SHINee Key認了「非法接受醫療服務」退出節目暫停活動

記者林汝珊／台北報導

韓國男團SHINee成員Key被捲入朴娜勑非法醫療爭議中。（圖／翻攝自IG @bumkeyk）

南韓女星朴娜勑爆出「打針阿姨」風波，連帶波及男團 SHINee 成員Key，對此Key所屬經紀公司 SM 娛樂於 17 日首度發表正式聲明，坦承 Key 確實曾在非醫療機構的自宅內接受診療，並表示他已深刻反省，將暫時中止演藝活動，並退出目前正在出演的綜藝節目。

Key宣布退出節目，並暫停活動。（圖／翻攝自IG @bumkeyk）

Key 所屬經紀公司 SM 今表示：「Key 最近因 A 某涉及醫療執照爭議，才第一次得知對方並非醫師，對此感到相當混亂。」坦言Key 是透過熟人推薦，前往 A 某任職，位於首爾江南區的醫院看診，當時便認定對方是醫生，此後Key 持續在該醫院接受診療，近期因行程繁忙不便前往醫院，也曾在家中接受過數次診療。

SM 解釋：「在 Key 認知中，A 某是醫師，對方也從未特別提及相關問題，因此他未意識到在家中接受診療會構成問題。」強調Key 已正視此事件的嚴重性，並決定退出目前既定行程與出演中的節目，包括與朴娜勑一同出演的 《我獨自生活》，以及《驚人的星期六》，並再度致歉。

