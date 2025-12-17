震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動

SHINee Key在IG發文為自己判斷錯誤向大家道歉。（翻攝KEY IG）

SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。

整起事件最早源於韓國知名諧星朴娜勑，她過去在節目中提及透過熟人安排到府施打點滴的經驗，相關片段事後被翻出，引發外界對「注射阿姨」身分的質疑。隨後，該名女子遭檢舉涉嫌從事非法醫療行為，案件進入司法調查，其社群平台過往貼文也被網友挖出，內容包括到府注射、與藝人互動的相關紀錄，使輿論迅速延燒。隨著討論擴大，曾在節目中提及類似經驗的藝人包括KEY、鄭在炯等陸續被點名說明是否與其有接觸，爭議也從朴娜勑個人延伸至整個演藝圈。

KEY表示「對那些相信我、為我加油的人感到非常抱歉和不好意思」。（截圖使用KEY IG翻譯功能）

針對外界關注，Key 所屬的 SM娛樂 隨後發表正式聲明，表示 Key是經由熟人介紹認識對方，並一直以為對方具備醫師身分，才會在醫院就診不便時接受到府診療，並未意識到可能涉及違法問題。SM也為回應時間較晚致歉，解釋 Key 當時正進行海外巡演，需先釐清事實並與相關人士確認狀況，才延後對外說明。

Key（右三）與朴娜勑（左三）曾在《我獨自生活》一起主持。（翻攝SHINee FB）

在公司聲明發布後，Key 也宣布將退出目前固定出演的兩檔節目，包括《驚人的星期六》、MBC《我獨自生活》，成為繼朴娜勑暫停活動後，第二位因非法醫療風波而全面中止節目行程的藝人。

