震撼彈！ T1宣布Gumayusi離隊

台北市 / 林彥廷 綜合報導

2025《英雄聯盟》 世界大賽由 T1 奪冠，不僅是隊史上第六冠更創下三連霸紀錄。而 T1 今（17）日晚間突然拋出震撼彈，宣布世界賽中獲得 FMVP 的下路選手 Gumayusi（李珉炯）離隊。

T1 稍早發文表示，Gumayusi 選手已經離開 T1，展開全新的挑戰。在一起度過的時光裡，我們共同舉起的獎盃，以及他所留下的足跡，都將長久地閃耀在團隊與粉絲的心中。

T1 說，對 Gumayusi 選手的奉獻、付出，以及他耀眼的表現，致上最深的敬意與感謝。祝福他在即將展開的全新旅程中一切順利，T1也會一如既往地支持並為他應援。

