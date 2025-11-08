震撼影像曝光！UFO盤旋墨西哥魔鬼火山口 專家：「跨維度大門」開啟

國際中心／程正邦報導

火山口上空詭異光芒！UFO直飛「時空捷徑」入口

墨西哥著名的波波卡特佩特火山（Popocatépetl）上空，近期傳出一起令人震撼的「不明飛行物」（UFO，現官方多稱為UAP）目擊事件。一段火山監控攝影機捕捉到的畫面顯示，一個發著詭異光芒的飛行物體，竟然直接朝著這座正在冒煙的活火山火山口衝去，隨後在上方穩定地旋繞盤桓，整個過程清晰可見，畫面曝光後立刻在全球科幻與UFO愛好者社群中引發高度關注。

波波卡特佩特火山因其頻繁的活動和雲層遮蔽，一直是不明飛行物目擊事件的熱點地區，被許多人認為是外星活動的「熱區」。

UFO盤旋墨西哥波波卡特佩特火山，專家：「跨維度大門」開啟。(圖/翻攝Youtube／EXCELSIOR)

權威專家斷言：火山是「星際旅行者的時空大門」

這起事件之所以引發爆炸性關注，與墨西哥著名不明飛行物權威專家傑米·莫森（Jaime Maussan）的前衛理論密不可分。莫森長期以來堅信，波波卡特佩特火山並非只是普通的活火山，而是一扇「跨維度大門」（Interdimensional Gateway）。

莫森的理論推測，這座火山是宇宙中的一條時空捷徑，專門供高度發展的星際旅行者在不同星系間自由穿梭或進入地球的秘密通道。

如今，這段飛行物體直衝火山口、並在上空盤旋的影像，被無數科幻迷視為「鐵證」，更讓他們確信這並非尋常的飛行器，而是外星旅客正在使用這扇「維度大門」進行出入口作業。

從國際太空站俯瞰波波卡特佩特火山。(圖/翻攝維基百科)

學界與科技圈齊發聲：太空船疑雲更添火山謎團

無論是官方更名的UAP（不明異常現象），還是大眾熟知的UFO，這些來歷不明的空中異象持續牽動著人類的探索欲。而近期最引人注目的「星際大戲」，當屬哈佛大學天體物理學家阿維‧勒布（Avi Loeb）所發現的星際天體「3I/ATLAS」。

勒布曾在其研究論文中語出驚人，大膽假設這個從地球附近飛過的天體，極可能是一艘外星飛船。他甚至語帶玄機暗示，在今年11月21日至12月5日「光臨」地球時，它可能採取攻擊行動。

此外，科技大亨伊隆·馬斯克（Elon Musk）也曾附和「3I/ATLAS」可能是一艘太空船的說法，並發布「不自殺宣言」，聲稱一旦掌握外星人證據，一定會透過節目公諸於世。

這些來自學術界和科技圈的重量級發言，讓波波卡特佩特火山上空發生的詭譎事件，更添濃厚且令人不安的科幻色彩。儘管科學界對此仍存在兩極看法，一派堅信這是大氣光影、秘密軍事飛碟或惡作劇，另一派則將其與「鳳凰城光點」、「華盛頓不明飛行物」等眾多未解之謎聯繫起來，讓外星生命的話題熱度達到多年來的頂峰。

Massive Slow-moving Object over Mexican Volcano...

On April 8, 2024, this large object was captured flying over Popocatepetl.🧐🤔🛸🛸🛸🌋🌋🌋 pic.twitter.com/FCSfXQOb1m — UFO mania (@maniaUFO) November 7, 2025

