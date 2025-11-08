震撼影像曝光！UFO盤旋墨西哥魔鬼火山口 專家：「跨維度大門」開啟
國際中心／程正邦報導
火山口上空詭異光芒！UFO直飛「時空捷徑」入口
墨西哥著名的波波卡特佩特火山（Popocatépetl）上空，近期傳出一起令人震撼的「不明飛行物」（UFO，現官方多稱為UAP）目擊事件。一段火山監控攝影機捕捉到的畫面顯示，一個發著詭異光芒的飛行物體，竟然直接朝著這座正在冒煙的活火山火山口衝去，隨後在上方穩定地旋繞盤桓，整個過程清晰可見，畫面曝光後立刻在全球科幻與UFO愛好者社群中引發高度關注。
波波卡特佩特火山因其頻繁的活動和雲層遮蔽，一直是不明飛行物目擊事件的熱點地區，被許多人認為是外星活動的「熱區」。
權威專家斷言：火山是「星際旅行者的時空大門」
這起事件之所以引發爆炸性關注，與墨西哥著名不明飛行物權威專家傑米·莫森（Jaime Maussan）的前衛理論密不可分。莫森長期以來堅信，波波卡特佩特火山並非只是普通的活火山，而是一扇「跨維度大門」（Interdimensional Gateway）。
莫森的理論推測，這座火山是宇宙中的一條時空捷徑，專門供高度發展的星際旅行者在不同星系間自由穿梭或進入地球的秘密通道。
如今，這段飛行物體直衝火山口、並在上空盤旋的影像，被無數科幻迷視為「鐵證」，更讓他們確信這並非尋常的飛行器，而是外星旅客正在使用這扇「維度大門」進行出入口作業。
學界與科技圈齊發聲：太空船疑雲更添火山謎團
無論是官方更名的UAP（不明異常現象），還是大眾熟知的UFO，這些來歷不明的空中異象持續牽動著人類的探索欲。而近期最引人注目的「星際大戲」，當屬哈佛大學天體物理學家阿維‧勒布（Avi Loeb）所發現的星際天體「3I/ATLAS」。
勒布曾在其研究論文中語出驚人，大膽假設這個從地球附近飛過的天體，極可能是一艘外星飛船。他甚至語帶玄機暗示，在今年11月21日至12月5日「光臨」地球時，它可能採取攻擊行動。
此外，科技大亨伊隆·馬斯克（Elon Musk）也曾附和「3I/ATLAS」可能是一艘太空船的說法，並發布「不自殺宣言」，聲稱一旦掌握外星人證據，一定會透過節目公諸於世。
這些來自學術界和科技圈的重量級發言，讓波波卡特佩特火山上空發生的詭譎事件，更添濃厚且令人不安的科幻色彩。儘管科學界對此仍存在兩極看法，一派堅信這是大氣光影、秘密軍事飛碟或惡作劇，另一派則將其與「鳳凰城光點」、「華盛頓不明飛行物」等眾多未解之謎聯繫起來，讓外星生命的話題熱度達到多年來的頂峰。
Massive Slow-moving Object over Mexican Volcano...
On April 8, 2024, this large object was captured flying over Popocatepetl.🧐🤔🛸🛸🛸🌋🌋🌋 pic.twitter.com/FCSfXQOb1m
— UFO mania (@maniaUFO) November 7, 2025
更多三立新聞網報導
雅加達校園清真寺恐攻！禮拜中連環爆炸釀55傷 兇嫌竟是17歲「高中生」
川普政府擴大移民健康審查 患糖尿病、心臟病恐遭拒...太胖也不行
武統倒數？CNN揭中國「導彈生產」4年增5成 儲量「指數級上升」
外交重大突破！蕭美琴副總統抵布魯塞爾 歐洲議會發表歷史性演說
其他人也在看
補充保費找股民開刀挨轟 謝金河獻策找錢大法：宗教團體都錢滿為患了
衛福部為擴大健保財源，擬在明（2026）年推動《健保法》修法，將薪資以外「單筆超過2萬元」的利息、股利、租金等收入課徵2.11%的補充保費，改為年度結算制，且將扣繳上限提升至5000萬元，屆時400多萬的股票族恐受到影響，引發輿論批評；而後行政院6日緊急宣布新制修法暫緩。對此，財信傳媒董事長謝金河今（7）日在臉書表示，政府施政要抓大放小，讓人民有感；此外，他......風傳媒 ・ 1 天前
周杰倫歡慶出道25周年！老婆昆凌「神回覆吐槽」網友全笑翻
周杰倫在2000年出道，一出道就掀起一陣「周氏旋風」，至今影響華語樂壇25年，沒有一個華人不會唱周杰倫的歌曲，6日他在社群分享出道25周年的感想，也感謝大批歌迷的一路相挺，沒想到意外釣出老婆昆凌留言，無情的吐槽笑翻網友們。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
奧班成功說服川普！匈牙利買俄油1年「免受華府制裁」
據《路透社》報導，這場氣氛友好的會談，是川普重返白宮後2人首次正式雙邊會議。奧班在會中強調，俄羅斯能源對匈牙利的經濟至關重要，並親自向川普闡述倘若失去俄羅斯石油與天然氣供應，將對匈牙利人民及經濟造成嚴重衝擊。在上月宣布的對俄制裁中，美國將俄羅斯石油巨頭「盧...CTWANT ・ 15 小時前
喝太多水反而傷身？泌尿醫「尿液變透明」藏危機：腎臟早就撐不住
無論天氣是否炎熱，都應多加喝水，但許多人都以為「多喝水、尿越透明就越健康」，而泌尿科醫師王士綱就點出「這句話只對一半」，因為真正的重點在於讓身體維持穩定代謝，而不是讓尿液像清水一樣無色，適量飲水、定期留意尿液變化，才是觀察腎臟健康最簡單卻最有效的方法。鏡報 ・ 10 小時前
俄8倍兵力包圍 烏東要地「紅軍城」恐兩周內被攻陷被
俄8倍兵力包圍 烏東要地「紅軍城」恐兩周內被攻陷被EBC東森新聞 ・ 9 小時前
獨家／以為拿錯訃聞？ 鎢鋼大王廖萬隆改姓張原因曝
被譽為「鎢鋼大王」的廖萬隆，於10月18日清晨疑因心肌梗塞在家中辭世，享壽77歲，消息一出震撼政商界，不少政治人物近期都收到訃告，由助理準備花籃等，《三立新聞網》獨家掌握，正在處理相關事宜的某間立院辦公室，助理收到訃告時還問委員「是不是印錯了」，因為廖萬隆的姓氏變成張（廖）萬隆，助理看了一頭霧水，該委員只好跟助理解釋「生廖死張」的歷史淵源。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范雲還原蕭美琴歐洲議會演說現場：保密背後的兩大原因
副總統蕭美琴7日晚間現身比利時首都布魯塞爾，並於「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會發表演說，但事前保密到家。民進黨立委范雲8日表示，演講消息直到最後一刻才宣布，現場前半小時僅允許極少數人進出，所有新聞發布必須等蕭美琴離場後才能進行。范雲分析，此謹慎安排有兩個重要原因：一是外交重大突破，二是中共安全威脅。中時新聞網 ・ 7 小時前
TAKAO豐潮原住民族聯合豐年祭 陳其邁穿族服加入千人圍舞
南部中心／陳凱茂、劉尹淳 高雄市報導2025TAKAO豐潮原住民族聯合豐年祭，8日在高雄衛武營熱鬧登場，現場不僅請來TAKAO音雄們，唱出精彩的歌曲，還有超過170攤的特大市集，提供原住民美食、文創、文化體驗等，高雄市長陳其邁也穿上阿美族族服，加入千人圍舞，強調原住民族是台灣土地的主人。高雄市長陳其邁穿上阿美族族服，加入千人圍舞，與族人一同慶賀豐收。（圖／民視新聞）好幾名TAKAO音雄，賣力在舞台上，唱出精彩的歌曲，為今年在高雄衛武營，登場的豐潮原住民族聯合豐年祭，揭開熱鬧序幕。16個部落以及各族群社團領軍下，進行大進場，民眾陸續加入，千人圍舞，把活動氣氛推向高潮，高雄市長陳其邁也穿上族服，與族人一同慶賀豐收。高雄市長陳其邁表示，剛剛跳了五分鐘跳到滿身大汗，因為我們高雄是一個包容的城市，原住民族是我們台灣土地的主人，所以歡迎大家也希望我們的豐潮，能夠讓我們的高雄市更美麗。豬肉禁宰令終於解除，豐潮活動現場舉辦烤豬派對，生意興隆。（圖／民視新聞）山豬直接架在炭火上，烤得香脆油亮，一旁還有烤香腸，香氣四溢，豬肉禁宰令終於解除，活動現場舉辦烤豬派對，生意相當好，短短兩小時左右，就賣出兩頭烤山豬。烤山豬業者表示，生意就是很好啦，很多人買，今天準備了3頭豬，已經兩頭賣掉了。超過170攤的特大市集，不僅有原住民美食，還有原民手作文創、文化體驗等，相當豐富，還有花蓮的原民業者，也專程來擺攤。花蓮東大門業者表示，其實原住民的話慢慢已經浮上檯面了啦，就是說讓大家知道我們原住民的美食，好吃的地方在哪裡。民眾表示，很熱鬧啊，不錯不錯，讓年輕人小朋友都可以來這邊逛一逛、就很多原住民特色的東西，特色美食跟手作，還蠻吸引人來看的。首日的豐潮活動，熱鬧非凡，週日9號還有南島文化展演、原創熱舞競賽，以及壓軸的豐潮之夜，邀請民眾共襄盛舉，感受高雄最潮的原民盛會。原文出處：TAKAO豐潮原住民族聯合豐年祭 陳其邁穿族服加入千人圍舞 更多民視新聞報導奧客衝診間提問醫「要求先掛號」竟被罵 同業開嗆：專業有價"高雄豐潮"原住民族聯合豐年節 族人替陳其邁穿上"霞披"音樂結合市集! 原住民族音樂季登場 吸引樂迷齊聚民視影音 ・ 5 小時前
MLB／13位自由球員獲合格報價 洋基願意給「他」！明星守護神卻沒份
大聯盟休賽季在本週正式展開，7日共有13位即將進入自由市場的球員收到母隊的合格報價，其中洋基並沒有開給明星終結者威廉斯（Devin Williams），反而是葛林斯欽（Trent Grisham）獲得洋基青睞。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
父母總是「捨不得花自己」？精神科醫示警：小心最後賠上健康
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】「孩子要繳房貸，怎麼能讓他請我吃那麼貴的餐廳？」、「這件外套好看，但我都一把年紀了，不值得再買新的。」在通膨、低薪與高壓社會下，許多五、六十歲以上的長輩，即使手上有充裕的資金，仍不敢為自己花錢，更不捨得讓子女破費。這種現象被精神科醫師洪敬倫形容為一種「消費愧疚症候群」，源於亞洲文化中「節儉即美德」的價值觀。 當節儉變成一種內耗 可能害你賠上健康 洪敬倫醫師指出，許多中高齡族群雖無經濟壓力，卻在日常中展現出「花錢焦慮」：比價時先看價格再看喜好、穿磨損的鞋仍不肯換、甚至身體不適也不願就醫，只因覺得那筆錢該留著給誰以防萬一。另一種現象是「非理性節儉」，例如食物捨不得丟棄，儲存在冰箱中反覆加熱食用，或是捨不得支出一些維持健康的必要消費，例如健檢，植牙等。這類「美德」反而成為健康，快樂與享福的絆腳石。 消費為什麼會感到內疚？把「節制」錯當成自我價值 洪敬倫醫師進一步分析，「消費愧疚」的核心不在金錢，而是過度僵化的自我價值感。他觀察到，許多在消費時會感到內疚的人，某種程度上把「克制慾望」、「自我價值」與「家風傳承」綁定在一起，因此當他們消費時，就會產生「這樣對嗎？」、健康醫療網 ・ 8 小時前
急援紅軍城? 英「風暴陰影」導彈已秘密運抵烏! 戰爭逼近失控邊緣
[Newtalk新聞] 俄烏戰火未歇之際，外媒披露英國秘密向烏克蘭交付「風暴陰影」（Storm Shadow）遠程巡航導彈，標誌著這場戰爭正朝不可控方向推進。這款被西方稱為「幽靈殺手」的隱形武器，不僅使烏軍具備打擊俄軍後方的能力，更被視為公然觸碰俄羅斯總統普丁所劃定的安全紅線。 據報導，「風暴陰影」由歐洲多國聯合研發，射程可達 560 公里，採用慣性導航、衛星定位與地形匹配的複合制導系統，命中精度可達公尺級。其隱形氣動外型與超低空突防能力，使其能避開防空雷達偵測與常規攔截，足以摧毀加固掩體、彈藥庫與指揮中心等戰略目標。 對長期缺乏遠程精準打擊能力的烏軍而言，「風暴陰影」的加入使戰場態勢出現質變，俄軍後勤與指揮體系首度暴露在烏軍火力之下。分析指出，英國此舉象徵西方援烏政策從「防禦性支援」邁向「攻擊性介入」，不僅打破先前的「克制底線」，更以秘密方式繞過國際公開監管，強化對俄施壓。 英國此舉被視為從協助防禦到協助進攻的重要轉折。 圖：翻攝自全球觀察室 俄方則多次警告，若西方提供可打擊俄境內目標的遠程武器，將視為「直接挑釁」。普丁早前強調，俄方將採取「對等且強硬」的反制。隨著「風暴之影」導彈被新頭殼 ・ 1 天前
鄭茵聲開擇偶條件「另一半月收要20萬」 曝真實原因：久了會有負擔
網紅鄭茵聲最初從YouTuber團體「這群人TGOP」發跡，後期不只參與戲劇演出，還推出個人專輯，深受觀眾喜愛。然而，鄭茵聲的感情世界也受到網友關注，近日，鄭茵聲在節目中提到另一半的交往條件，表示月收入至少20萬元。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
豐田Toyota GR Corolla台灣見不到引擎先停產？傳更暴力的四缸將接替！
豐田Toyota GR Corolla台灣見不到引擎先停產？傳更暴力的四缸將接替！SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
中共「二十大」後軍方中央委員、候補委員都去哪兒啦？ 落馬、遞補被跳過、被調查？
中共二十屆四中全會一口氣開除多名將領引起輿論大嘩，中央委員中的委員變化能說明甚麼？BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 1 天前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 19 小時前