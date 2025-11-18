震撼影片！竹南地震前傳「爆炸聲」 網嚇：像砲擊

昨（17）日深夜11時苗栗竹南連續發生地震，民眾分享監視器畫面，可以聽到巨大聲響。（圖／threads@hsiehalston授權提供）





昨（17）日深夜11時苗栗竹南連續發生地震，有頭份民眾分享監視器影像，當時先是傳來巨大的聲響，地鳴後猛烈搖晃，畫面曝光後，大家紛紛說太可怕了。

「砰！」一大聲，監視器鏡頭猛烈搖晃，屋內物品全都在晃動，持續了至少快15秒的時間，這一震嚇壞不少苗栗人，就在17日深夜，苗栗接連發生芮氏規模3.8、3.7的地震，上下大力搖晃，震央就在竹南，深度7.2公里，5分鐘內連續發生地震，竹南、頭份的民眾都超有感，因為這是連續第三天，大約同一時間，先聽到「地鳴」，接著就發生搖晃。

廣告 廣告

這起地震讓苗栗縣人議論紛紛，幸好沒有傳出災情，只是不少人已從睡夢中被嚇醒，其他縣市的網友，透過民眾提供的監視器畫面，才知道原來這麼可怕，氣象署則是持續追蹤。

有在地民眾於threads分享相關畫面，直呼第一次離震央那麼近，「那感覺就像阿湯哥要跑出來了！」網友們也相當震驚，「像砲擊聲」「那聲音完全不像地震耶，怎麼有爆炸聲？」「地殼裂開的聲音」「聲音好大喔！」「昨晚真的嚇爛」。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

竹南深夜連兩震伴爆炸地鳴 氣象署示警「震感」原因

快訊／地牛又翻身！花蓮08:12極淺層地震 規模3.5

竹南罕見5分鐘連2震！先地鳴再上下搖晃 民眾嚇

