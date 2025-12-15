震撼政壇！土耳其女市長大腸癌病逝 享年37歲

土耳其一名女市長大腸癌離世。（圖／翻攝自X平台@sehzadelerbld）





土耳其曼尼薩省年僅37歲的謝赫扎德萊爾（Şehzadeler）市長居爾莎．杜爾拜（Gülşah Durbay），因罹患大腸癌長期接受治療，近日病況急轉直下，最終於醫院病逝，消息一出震撼當地政壇。

根據《BBC TÜRKÇE》報導，院方指出，杜爾拜診斷出大腸癌後於本月1日住院治療，隔天因腎臟與肝臟功能出現異常，被緊急轉入加護病房。院長說明，杜爾拜因出現多重器官衰竭病情惡化，目前插管並使用呼吸器維持生命，最終仍不敵病魔撒手人寰。

市府隨後發布聲明哀悼，強調杜爾拜即使在對抗病痛期間，仍堅守崗位、全心為市民服務，「直到生命最後一刻，依然帶著笑容、以能為城市付出為榮」，並向家屬、市民及全國致上最深切的哀悼。

杜爾拜所屬的共和人民黨（CHP）也在官方社群發文表示，她用真誠與行動貼近人民，為城市與政黨付出的努力，將永遠被記得。黨內也宣布，原訂週三在伊斯坦堡舉行的造勢活動全面取消，以示哀悼。黨主席奧茲古爾．厄澤爾也在社群平台發文沉痛表示，杜爾拜就像一路陪伴長大的家人，「要用什麼樣的言語，才能送別這樣的一位妹妹？」土耳其總統艾爾段也透過社群媒體發表慰問訊息，向家屬致上哀悼之意。

當地首位女市長 學經歷亮眼卻英年早逝

根據市府資料，居爾莎．杜爾拜1988年出生於曼尼薩，2011年畢業於哈傑特佩大學食品工程系，2024年取得亞夏爾大學法學學位，並完成英語工商管理碩士，目前仍在攻讀經濟與金融博士學位。

她曾於多家國際食品企業擔任顧問，專長涵蓋食品安全、職安、品質管理與策略規劃，2015年至2020年間也曾擔任共和人民黨青年組織要職。2024年3月31日，她成功當選謝赫扎德萊爾區市長，成為曼尼薩史上第一位女性市長。去年9月她被診斷出罹患大腸癌，10月開始接受化療。治療期間仍心繫市政，努力撐起市政運作，讓不少市民相當不捨。

不過去年10月曾有網路傳言指稱她與黨主席之間有不當關係，當時雙方皆嚴正否認，強調相關說法是毫無根據的惡意抹黑。杜爾拜當時也直言，這樣的指控對她造成極大傷害，直言「永遠無法原諒」。

