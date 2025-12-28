震撼新莊！龍安陸橋磚塊掉落 宏匯廣場路面裂縫加劇

宏匯廣場前斑馬線出現裂縫。（圖 ／翻攝畫面）

新北市新莊區27日晚間多處公共設施出現災情引發民眾關注，龍安陸橋柱面外貼磁磚因強烈震動剝落，磚塊散落於階梯與人行動線，所幸未造成傷亡，新莊區公所接獲通報後，第一時間派員到場清理、封鎖現場，避免民眾受傷。

現場畫面顯示，陸橋柱體磚牆局部剝落，施工人員連夜進行敲除及清運作業，並於橋下及人行道周邊設置三角錐與警戒線進行安全管制，區公所指出，經初步檢視，陸橋主體結構無異常，民眾無需過度恐慌，僅外貼磚飾材因震動剝落，相關剩餘磚飾將在近日拆除與整理，預計於12月30日完成後開放通行。

此外，宏匯廣場前道路原本已有輕微裂縫，此次地震後裂縫明顯擴大，但經養工處人員現場勘查，路面尚無明顯高低差，暫不影響人車通行，為防止裂縫持續惡化，區公所已完成初步填補作業，並計畫於28日進行局部路面刨鋪施工，施工期間也會同步檢視路基狀況，若發現鬆動或受損，將立即填補與夯實，確保道路品質與行車安全。

新莊區公所表示，地震雖造成部分公共設施破損，但透過快速應變與搶修，目前已將危險排除，並將針對轄內所有天橋設施展開全面巡查，確保公共安全無虞。民眾在通行時仍應保持警覺，注意安全，此次事件再次提醒社會，地震災害雖不可預測，但事先防範與即時應變能有效降低風險，保障市民安全。

