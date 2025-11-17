震撼民調！在野主張「公投綁大選」獲強共鳴

▲在野陣營近期主張公投綁大選。（圖／資料照片）

[NOWnews今日新聞] 在野陣營近期有意在立法院推動「公投綁大選」修法，引綠營反彈，不過，台灣民意基金會今（17）日發布最新民調顯示，20歲以上台灣人，五成八基本上贊成在野黨推動恢復「公投綁大選」制度，二成八不贊成。該結果顯示，台灣主流民意期盼恢復公投綁大選，在野黨的主張已獲得社會強烈的共鳴。

根據台灣民意基金會最新民調結果，詢問民眾：「最近在野黨聯手推動另一項修法，要恢復公投綁大選，也就是恢復過去公投與選舉一併舉行。請問您贊不贊成？」結果發現：20.2％非常贊成，37.8％還算贊成，14.9％不太贊成，13.5％一點也不贊成，10％沒意見，3.6％不知道。

換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人，五成八基本上贊成在野黨推動恢復「公投綁大選」制度，二成八不贊成。贊成比不贊成多30個百分點，民意一面倒站在在野黨這一邊。

台灣民意基金會表示，這項發現傳達一個清楚且重要的訊息，那就是，台灣主流民意期盼恢復「公投綁大選」，在野黨的主張已獲得社會強烈的共鳴。而民進黨在這項敏感政治議題上，仍選擇放棄自己傳統的堅持，站在社會主流民意的對立面。這無疑是一個已迎面而來的強烈政治風暴。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年11月10至12日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70％，手機30％。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

