震撼河景讓利 左岸明珠萬坪造市

中和左岸河景特區近期啟動最後一塊大型河岸基地開發，由愛山林建設攜手堃達開發推出基地面積約4000坪、新店溪河岸第一排的「左岸明珠」，總銷金額約380億元，結合住宅、商辦與公共設施的複合式規劃，被市場視為新店溪具代表性的水岸住宅開發案。

愛山林建設董事長祝文宇指出，「左岸明珠」基地夠大、屬河岸第一排，臨河面寬達300米，前方沒有高架橋等設施遮蔽，可欣賞到新店溪水岸漂亮景觀。他表示，以公司在建案品質與整體規劃能力來看，合理售價每坪應會突破百萬元，但愛山林選擇以讓利方式推出。

雙北河岸開發案中，具備大面寬、臨河岸第一排且無高架設施遮蔽的基地本就相當有限，加上中和左岸多數河岸土地已完成開發，使得本案具備壓軸釋出的指標意義。

愛山林建設副董事長張境在指出，「左岸明珠」為新店溪沿岸具指標性的水岸住宅案。產品規劃上，主力鎖定一房、兩房及三房等中小坪數產品，但也為換屋族規劃四房住家，總戶數約500多戶，將採一次性推出，最難得的是全案無地主戶。

產品特色上，張境在強調，水岸景觀向來被視為住宅的重要加分條件，但過去中永和附近水岸住宅多為大坪數產品，本案希望讓中小坪數住戶，也能享有水岸生活所帶來的優越環境。

「左岸明珠」面寬300米臨新店溪河岸第一排，形成大面寬臨河景觀，基地視野可涵蓋新店溪水系與周邊山系景觀，日間視野延伸性佳，夜間大稻埕煙火等河岸活動、即將完工的台北雙星建築燈火景觀都將映入眼簾，呈現不同時段的水岸風貌。

從國際城市經驗來看，法國塞納河、美國哈德遜河等水岸區域，長期吸引高資產族群進駐。回顧雙北市水岸住宅發展，大直水岸被視為最具代表性區域。根據市場資料，大直水岸第一排住宅早期推案單價約每坪60萬元，隨著區域機能成熟與河岸景觀稀缺性提高，目前成交行情已達每坪230萬元左右，漲幅高達3.8倍。無景觀產品早期推案單價約70萬元，現在成交價格已來到120萬元左右，漲幅也有1.6倍。

中和左岸具備河岸景觀、軌道交通與產業腹地等條件，但臨河岸第一排基地供給有限，過去多已完成開發，加上正值起漲點，此次釋出的壓軸基地因而受到市場高度關注。

「左岸明珠」整體基地四面臨路，規劃朝向複合式河岸生活城發展，結合住宅、新創商辦、公共圖書館，透過空橋連結1300公頃河濱公園、180公里自行車道。開發商在基地前方還將認養約3800坪河濱公園，並規劃2處千坪公園廣場，強化公共開放空間。此案公益回饋部分，除市立圖書館外，還有中和區派出所進駐，成為治安好鄰居。

交通方面，基地步行約8分鐘可達雙捷中和站，除已通車的環狀線外，萬大線第一期預計交屋時已經完工，有助於強化中和與台北市核心區的通勤連結。道路系統則可透過中正橋、華中橋與永福橋，快速連結台北市中正與大安區。

生活機能上，基地周邊涵蓋多座大型商場與量販通路，包括好市多、家樂福、比漾廣場、環球購物中心等，支撐全齡居住需求。

張境在表示，「左岸明珠」引進日本「蔦屋書店」旗下品牌進駐社區商場，打造結合閱讀、咖啡與舒適氛圍的生活場景，提升整體社區品味。此外，社區亦規劃空中泳池等公共設施，滿足住戶日常休閒需求。