震撼片／北海道「400kg巨熊」再現身！一掌破300公斤陷阱 驚人瞬間全錄下

北海道苫前町監視器拍下巨型棕熊推翻陷阱的瞬間，重達300公斤的鐵籠竟在一掌之下倒地，畫面震撼，引發居民高度警戒。（翻攝自youtube/ 北海道ニュースUHB）

北海道苫前町再現巨型棕熊！一隻推估重達400公斤的棕熊在雪夜中現身，不僅靠近捕熊陷阱，還以驚人力量輕易推翻重達300公斤的鐵製籠具。整個過程被監視器完整拍下，畫面曝光後引發當地居民高度關注。

巨熊破陷阱 監視器拍下震撼畫面

上週三（12日）凌晨，苫前町小川地區的無人攝影機捕捉到，一隻龐大棕熊在雪夜中靠近捕熊籠。畫面顯示，這隻棕熊以驚人力量用前掌推動陷阱，使原本以木樁固定、重達300公斤的鐵製陷阱瞬間倒下。獵友會成員指出，本月以來附近已多次發現熊腳印，因此在陷阱內放置鹿肉、骨頭及內臟作為誘餌。

巨熊以前掌推倒破壞捕熊陷阱，獵友會正加強巡邏與安全措施。而9月同地區曾目擊巨熊，研判可能為同一隻。（翻攝自youtube/ 北海道ニュースUHB）

400公斤巨熊是否已學會避開人類陷阱？

專家分析，這隻棕熊的體型可能是一般公熊的2倍，力量極其驚人。苫前町今年（2025）9月也曾有人目擊類似巨熊，研判可能是同一隻。這意味著巨熊可能已識別並破壞人類設置的陷阱，後續獵捕將面臨更大挑戰。

當地居民與獵友該如何防範？

苫前町公所、警方及獵友會已加強警戒，呼籲居民提高警覺。專家建議，若在戶外活動時發現熊蹤跡，應保持安全距離，不要靠近或試圖驚嚇熊，並立即通知相關單位。尤其在雪夜或能見度低的環境中，更需小心防範，以確保人身安全。

