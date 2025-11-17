震撼片／北海道「400kg巨熊」再現身！一掌破300公斤陷阱 驚人瞬間全錄下
北海道苫前町再現巨型棕熊！一隻推估重達400公斤的棕熊在雪夜中現身，不僅靠近捕熊陷阱，還以驚人力量輕易推翻重達300公斤的鐵製籠具。整個過程被監視器完整拍下，畫面曝光後引發當地居民高度關注。
巨熊破陷阱 監視器拍下震撼畫面
上週三（12日）凌晨，苫前町小川地區的無人攝影機捕捉到，一隻龐大棕熊在雪夜中靠近捕熊籠。畫面顯示，這隻棕熊以驚人力量用前掌推動陷阱，使原本以木樁固定、重達300公斤的鐵製陷阱瞬間倒下。獵友會成員指出，本月以來附近已多次發現熊腳印，因此在陷阱內放置鹿肉、骨頭及內臟作為誘餌。
400公斤巨熊是否已學會避開人類陷阱？
專家分析，這隻棕熊的體型可能是一般公熊的2倍，力量極其驚人。苫前町今年（2025）9月也曾有人目擊類似巨熊，研判可能是同一隻。這意味著巨熊可能已識別並破壞人類設置的陷阱，後續獵捕將面臨更大挑戰。
當地居民與獵友該如何防範？
苫前町公所、警方及獵友會已加強警戒，呼籲居民提高警覺。專家建議，若在戶外活動時發現熊蹤跡，應保持安全距離，不要靠近或試圖驚嚇熊，並立即通知相關單位。尤其在雪夜或能見度低的環境中，更需小心防範，以確保人身安全。
更多鏡週刊報導
海裡也有熊！漁民驚見「巨熊划水直奔岸邊」嚇傻 獵人火速攔截
「我沒時間害怕！」80歲老獵人遭暴衝黑熊突襲 鼻梁被咬斷、鮮血狂流中硬裝子彈反殺成功
驚悚片／遭超巨棕熊狂追「還出熊拳打凹引擎蓋」 北海道牧場員工倒車逃命畫面曝光
其他人也在看
冷空氣明殺到「冷剩14度」 3地區越晚雨勢越大
冷空氣明起報到，各地降溫明顯，氣象署預估北部低溫恐從20度跌至16度，東北季風挾帶水氣也將帶來降雨，基隆北海岸與宜蘭更有局部大雨。雖未達冷氣團或寒流等級，週三仍偏涼冷，週末冷空氣減弱後氣溫才有望回升。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
今年秋冬最強冷空氣！週二晚間急凍「一路冷到這天」
今（16）日各地早晚仍涼；臺灣東北部地區、基隆北海岸及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。氣象粉專也指出，週一起台灣北部跟東部就會變天，且這波冷空氣將會是今年秋冬以來最強的。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／3縣市持續大雨特報 一路要下到今晚！
快訊／3縣市持續大雨特報 一路要下到今晚！EBC東森新聞 ・ 3 小時前
入秋以來最強冷空氣報到！未來一周氣溫溜滑梯 周末溫度漸回升
氣象署表示，今天（17日）東北季風增強，將是入秋以來抵達台灣最強的一波冷空氣，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，迎風面水氣多，雨勢愈晚愈明顯，明天天氣如何？氣象署指出，明天、周三（18日、19日）東北季風影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼，各地感受會比較冷一些，預計周末才漸漸回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 6 小時前
強冷空氣南下「雲街」現蹤！北台灣率先轉濕冷 低溫下探16℃
各地天氣轉涼了！天氣風險分析師林孝儒表示，今起一波東北季風正逐漸南下增強，北台灣率先感受到天氣轉濕轉涼；同時前氣象署長鄭明典也分享衛星雲圖上已出現代表冷空氣南下的「雲街」跡象，顯示冷空氣影響正逐步擴大。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
最強冷空氣「挑戰首波冷氣團」！明全台大降溫這天剩12度 濕→乾時程曝
中央氣象署指出，今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴；氣溫方面，西半部高溫約27至30度，東半部則為25至27度，各地低溫普遍為19至22度，早晚感受較涼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／變天雨神報到！2縣市大雨特報 17縣市小心強陣風
受到東北季風影響，今（17）日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，中央氣象署提醒民眾，要注意瞬間大雨，山區則要慎防坍方、落石及溪水暴漲；此外，中央氣象署也發布陸上強風特報，提醒民眾小心。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
變冷番薯！入秋最強冷空氣要來了 北部、東北部「這2天」恐探12度
別被現在溫暖的陽光給騙了！中央氣象署今（15）日表示，雖然今明兩天北部和宜蘭回暖，但氣象署預報員張竣堯提醒，全台早晚仍偏涼，注意基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨。此外，下週一（17日）開始，今年入秋最強冷空氣來襲，氣象專家吳德榮指出，冷空氣南下後，迎風面的北部、東北部及東部將轉為有雨，氣溫也急速下滑，「下週二、週三（18日、19日）是這波冷空氣最強勁的時間！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
把握今日最後暖陽！明起東北季風再增強 大雨炸5地最強時刻曝
今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒民眾，把握週日最後暖陽，週一起東北季風將會再度增強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好天氣只剩一天！東北季風增強全台轉濕涼 北部、宜花恐有局部大雨、低溫下探15度
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導東北季風稍減弱，台灣今（16）日迎來難得的穩定天氣，但早晚仍偏涼。中央氣象署提醒，雖然白天有機會見到陽光，各地體感舒...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
入秋最強東北季風明天報到！低溫驟降至13度 未來一週天氣一圖看
[Newtalk新聞] 入秋最強東北季風將在明天報到，對此氣象署指出，明天北部、宜蘭率先降溫至19度，且越晚將會有越明顯雨勢；18日到20日清晨最涼，台南以北、東北部可降至15、16度，空曠地區下探13度，預計19日開始水氣減少，22日東北季風減弱，各地明顯回溫。 氣象署指出，這波東北季風比過往幾波還強，影響時間從明日到21日，各地明顯轉涼甚至偏冷，18、19整日及20日清晨感受最涼，20日白天及21日稍有回升但不明顯，週末氣溫才會明顯回升。 明天桃園以北、宜蘭先降溫越晚越涼，清晨至上午21至23度，下午溫度快速下降，晚間約19、20度；18、19日整日偏涼，早晚15、16度，白天18、19度；20日晚15、16度，白天約20度；21日早晚17、18度，白天約21度。 至於中南部明天氣溫仍有29度，但18日起氣溫下降，早晚降至16、17度，白天23至26度；19日早晚16至18度，白天22至24度；20日清晨受輻射冷卻效應影響降至15、16度，空曠地區下探13度；花東明天早晚約22度，白天約27至29度；18、19日早晚18至20度，白天21至26度；20、21日早晚18、19度，高溫新頭殼 ・ 18 小時前
東北季風報到轉濕冷！北台灣愈晚愈涼 迎風面留意局部大雨
即時中心／梁博超報導東北季風今（17）日增強，中央氣象署指出，強度將比過去幾波來得強，北台灣氣溫將先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19、20度，晚歸的朋友建議多添加衣物。由於迎風面水氣多，雨勢愈晚將愈明顯，將有機會出現局部大雨。民視 ・ 7 小時前
快訊／大雨、強風特報齊發 警戒範圍曝光
快訊／大雨、強風特報齊發 警戒範圍曝光EBC東森新聞 ・ 5 小時前
把握最後好天氣！明起降溫有雨 北部、東半部最冷「跌破14度」
【緯來新聞網】中央氣象署表示，強烈冷空氣預計將於11月17日南下，天氣風險公司分析師廖于霆透過臉書發緯來新聞網 ・ 1 天前
日青森漁民海上驚見「熊在游泳」 獵人緊急搭船圍捕
根據《NHK》報導，一名漁民14日上午在青森縣野邊地町近海的陸奧灣附近發現一隻熊在游泳，於是他立即打電話通報地方漁業協會。獵人獲報後立刻登上漁船，前往熊出沒的海域，將熊擊斃。據悉，這隻熊是成年公熊，體長約1.5公尺、體重約140公斤，連漁業協會的副組合長也對熊出現在...CTWANT ・ 1 天前
暖陽剩今天！11/17東北季風增強降溫 宜蘭5地區迎大雨
東北季風將增強，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，週一（17）宜蘭局部地區將會迎來一波大雨，同時北台灣也有下雨機會，全天感受濕冷，低溫將下探15度。中天新聞網 ・ 1 天前
明天天氣降雨增 冷空氣17日南下 北部18日起連三天溼涼下探15℃
中央氣象署今天（15日）表示，明天北部及宜蘭氣溫回升，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨；17日（下周一）東北季風增強，冷空氣南下，18至20日北部溼涼，溫度最低的時間點，可能落在19日晚間到20日清晨，氣溫下探攝氏15度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
森崴能源風電案踩雷...今再吞綠燈股價失守40元大關
綠電跌跌不休...受第三季認列風電案踩雷虧損影響，森崴能源（6806）今（17）日再度開盤鎖跌停的慘況，雖然掛賣單量收斂，不過開盤截稿為止仍未打開，股價觸及39.7元。至於其他綠電股則採取行動，如跌破百元關的雲豹能源決定買回庫藏股3000張救市，股價今日小有起色。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
月世界山坡遭棄置大量垃圾 高市環保局全面追查不法來源
[Newtalk新聞] 高雄市政府環保局接獲檢舉，指燕巢區金山往中寮之埤底巷周邊疑遭傾倒家用垃圾，立即派員稽查，於月世界山坡地可見大量生活廢棄物堆置，經破袋檢查發現爲台南等地區垃圾，嚴重影響環境品質，今(17)日立即調派燕巢等7個區隊13部車輛到場清理，並向鄰近民宅調閱監視器，警察局協助偵辦，掌握可疑車輛動向，全力追查不法來源，後續將依違反廢清法第46條刑責規定移送法辦。 環保局指出，遭棄置之垃圾屬家庭垃圾等廢棄物，疑為不肖業者多次傾倒所致。該行為已違反《廢棄物清理法》第36條規定，除依法裁處6,000元至300萬元罰鍰外，並涉犯同法第46條刑責規定，後續查獲行為人將移送法辦，以遏止非法棄置情事再次發生。 環保局強調，全案將持續配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸，並呼籲民眾或業者不得任意非法回填廢棄物造成環境污染。市民如發現污染情事，可撥打1999或07-7317600公害陳情專線通報，環保局將立即派員查處，維護市民健康與環境安全。查看原文更多Newtalk新聞報導「城市嶼浪」萬人擠爆高流！ 青創攤車輔導成果登場法國在台協會年度盛事！ 「思辨之夜」首度移師高雄受好評新頭殼 ・ 1 小時前
氣溫溜滑梯！18至20日清晨有感轉涼 「這兩天」水氣最多
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導記得添衣保暖！中央氣象署今（16）日表示，明（17）日起東北季風將再度增強，強度比前幾波更明顯，北部、東北部下半天起溫度明顯下滑，明晚最低恐降至20度。中部明日白天仍有26、27度高溫，南部略降至24、25度，全台則會在18至20日迎來更明顯的降溫；降雨方面，17、18日水氣最多，桃園以北、新竹、苗栗與花蓮等地易出現雨勢，提醒外出民眾留意天氣變化。民視 ・ 23 小時前