震撼片/搭電梯遇7.0強震！巨大聲響+搖晃 議員體驗：人生跑馬燈

議員搭電梯突然遇到地震，發出巨大聲響，一度以為要解體。(圖／翻攝自議員許家睿threads)





27日晚間23時05分左右，台灣東部海域發生芮氏規模7.0的地震，全台多地明顯有感。桃園市八德區議員許家睿立即在社群平台分享一段親身經歷地震的影片，記錄下他在搭乘電梯途中突遇地震的驚險瞬間。

許家睿議員表示，地震發生當下他正搭乘電梯，影片中可以看到，電梯行駛至約七樓時突然劇烈晃動，並伴隨巨大聲響，他也形容當下情況猶如「人生跑馬燈」，一度以為電梯可能解體。影片曝光後，不少網友留言直呼「你這音效完全大型災難片等級…目前看到的報平安裡最恐怖的」、「好恐怖，在電梯裏真的會很崩潰」。

根據中央氣象署資料，27 日晚間 23 時 5 分 55.3 秒，台灣發生顯著地震。震央位於台灣東部海域，北緯 24.69 度、東經 122.08 度，距離宜蘭縣政府東方約 32.3 公里，地震深度 72.8 公里，芮氏規模達 7.0。

各地最大震度以宜蘭縣蘇澳、宜蘭市、南投縣合歡山、花蓮縣和平、台北市木柵、基隆市、雙北、桃園、新竹、台中、彰化、雲林、嘉義、台南等地達 4 級最為明顯。台中市、嘉義縣太保市、高雄市旗山、屏東縣新埤、南投市等地觀測到 3 級震度，台東、屏東市、澎湖、台南市、高雄市及金門則為 2 級至 1 級不等。

目前相關單位持續掌握災情狀況，並呼籲民眾留意餘震發生，注意自身安全。