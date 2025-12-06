震撼瞬間！女駕駛休旅車自殺式闖紅燈衝進主幹道 害廂型車「凌空翻滾」3人送醫
高雄市前鎮區中山路與金福路口上午發生一起宛如電影「玩命關頭」場景的驚悚車禍。40歲郭姓女子駕駛百萬休旅車沿金福路直行，至有大量車流的中山路口標誌亮紅燈時，竟未減速直接闖紅燈高速穿越，形同一枚失控砲彈射入熙來攘往高速車陣中，導致一輛白色廂型車反應不及撞上，當場原地打轉兩圈後翻覆，郭女休旅車則噴飛撞到對向機場圍欄，場面駭人。
這起事故發生在上午8時39分，正值上班尖峰時段，根據警方初步調查，郭女當時駕駛灰色休旅車，沿金福路西向東行駛，行經中山路口時，已有一部自小客在路口停等紅燈，但郭女疑似未遵守號誌管制，也完全未減速，就直接衝進中山路南北向的高速車陣中。
監視器畫面顯示，郭女的車輛強行衝入車流後，與38歲楊男駕駛的白色廂型車發生猛烈撞擊，不僅郭女的車子當場噴飛、車頭撞爛，楊男車輛更失控原地打轉兩圈後翻覆在路中間。事故還波及到另一輛由林姓男子駕駛、沿中山路南下方向行駛的自小客車，所幸3名駕駛均僅輕傷。
前鎮分局草衙所獲報後，立即派員趕赴現場進行管制及處理，避免發生二次事故。警方對3名駕駛進行呼氣檢測，酒測值均為0，初步排除酒駕肇事，詳細的肇事責任歸屬，將由交通大隊進一步分析研判。
