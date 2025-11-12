震撼空拍畫面曝！宜蘭冬山鄉「汪洋一片」晨曦照映積水…景象超淒涼
記者陳弘逸／宜蘭報導
受颱風「鳳凰」影響，宜蘭縣昨晚（11日）下起大豪雨，造成冬山鄉因排水不及淹水，積水深達60公分，即使今天（12日）天亮，雨勢稍有趨緩，但大面積的積水仍未退去，有居民便用空拍機拍下震撼一幕，顯示這次災情嚴重。
從昨晚氣象署發布「超大豪雨」警報，雨彈持續襲炸宜蘭縣，其中，冬山鄉多處傳出嚴重積淹水，水淹及膝，深達60公分，更低漥的地區，不只水湧入民宅，還有汽機車因此泡水，直到天亮水仍未完全退去，全鄉仍泡在水中。
冬山鄉居民上午也用空拍機於珍珠一路附近農田進行拍攝，從高空俯瞰，多處積水未退，全鄉汪洋一片，畫面相當震撼，顯示這次災情嚴重。
雖「鳳凰」已減為輕颱，但受外圍環流影響，宜蘭縣仍易有短延時強降雨，山區仍須嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。
