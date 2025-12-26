震撼空襲畫面曝光！川普重擊西非ISIS據點 奈國官方證實雙方合作

根據CNN報導，美國軍方釋出襲擊奈及利亞ISIS據點的影片。（翻攝自美國Dept. of Defense）

美國總統川普美東時間25日宣布，已對奈及利亞境內的伊斯蘭國（ISIS）發動強而有力的致命打擊，美方隨後釋出空襲影片。另一方面，奈國外交部證實兩國合作對恐怖分子實施空襲；奈國總統提努布也在耶誕夜強調，奈及利亞會竭盡全力維護宗教自由。

據了解，位於西非的奈及利亞多年來飽受暴力衝突問題困擾，這些問題是由多重因素造成，包括宗教動機的攻擊、族群種族間的緊張關係，以及農民間爭奪有限自然資源產生的糾紛。

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間25日在Truth Social發文表示，「今晚，我以三軍統帥身分下達命令，對奈及利亞西北部的ISIS恐怖分子發動強而致命的打擊。隨後美國軍方也釋出襲擊影片。

廣告 廣告

根據CNN報導，奈及利亞外交部證實，該國與美國合作對恐怖分子空襲。該國外交部重申，奈及利亞致力維護所有公民的權利，「無論其信仰或種族如何」。

奈及利亞總統提努布（Bola Tinubu）特別顧問也告訴CNN：「奈及利亞和美國在打擊恐怖主義立場一致。」

此外，提努布在耶誕夜透過X平台發文，祝福全國及全世界的基督徒耶誕快樂。他強調：「我將竭盡全力維護奈及利亞的宗教自由，保護基督徒、穆斯林和所有奈國人免受暴力侵害。」

更多鏡週刊報導

Spotify爆史上最大規模外洩！8600萬首音樂遭竊 駭客預告將開放「免費下載」

YouBike座墊為何被180度反轉？官方揭「通關密語」 一堆人竟騎走了

北捷隨機殺人補償金出爐！受害死者家屬可獲180萬元 站內還有這個理賠