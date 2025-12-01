震撼簽下切結書！男星「淨身出戶」獨扛2億債務 離婚代價超驚人

不少藝人選擇「淨身出戶」跟前夫前妻斷乾淨。（翻攝畫面）

黃廉盈4年前為了盡速離婚，同意將所有婚內屬於她名下、但實際由夫家管理的資產全數歸還。當時夏天倫承諾不會給予贍養費，因此黃廉盈也無須負擔子女撫養費。她因此將10間位於台北的房產、1間台中房產與約千萬元現金全部返還，等同「淨身出戶」，如今卻遭夏天倫向法院提出假扣押。

同樣離婚沒拿半毛錢的還有國光女神Una，2024年結束3年半婚姻後獨自撫養龍鳳胎，未帶走任何財產。為了撐起家庭，她在市場擺攤販售童裝與蔬菜，同時在舞蹈教室兼任櫃台，以多份工作維持穩定收入，展現母親的堅韌力量。

廣告 廣告

Una去年離婚後獨自撫養龍鳳胎，未帶走任何財產。（翻攝自Una臉書）

男星徐亨去年因個性不合與前妻結束婚姻，同樣「淨身出戶」。他簽下切結書，獨自承擔約2億元債務，離婚後全力接演戲劇與節目通告維持生計。外界對他願意自行承擔龐大負債、重新開始的人生態度亦感到震撼。

徐亨離婚後簽下切結書，獨自承擔約兩億元債務。（翻攝自徐亨臉書）

此外，祈錦鈅於2023年閃婚圈外男友，同年迎來女兒，但她上月底宣布其實早在去年10月已完成離婚手續。她坦言離婚後一毛錢都未向前夫索取，只希望在保持尊重的前提下，帶著孩子繼續人生新篇章。

祈錦鈅前年閃婚圈外男友，同年迎來女兒，去年卻已完成離婚手續。（翻攝自祈錦鈅臉書）

更多鏡週刊報導

女兒身世成謎？女星遭前夫控「騙婚」 離婚官司引爆假扣押風波

怨偶爭產又濺血／名媛界大S出國「被搬家」 狠酸夜店大亨前夫：缺錢要說

怨偶爭產又濺血1／離婚「淨身出戶還3億」 黃廉盈駁包養：前夫存心要毁掉我