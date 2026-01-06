震撼自爆！TEEN TOP成員創造出道16年「首度認愛」 女友身分驚呆眾人

記者陳宣如／綜合報導

韓國二代男團TEEN TOP出道滿16年，成員創造（本名：崔鐘顯）於4日深夜透過個人社群平台發表長文，親自對外公開自己目前正處於戀愛狀態。這是他出道以來首次主動對外談及個人感情動向，貼文曝光後，女友身分也隨即成為網路討論焦點。

TEEN TOP成員創造出道16年首度認愛，女友身分曝光。（圖／翻攝自IG @t.changjo、kasperxxi）

創造在限時動態中向粉絲喊話，表示對於在這個時間點公開此事，可能讓部分人感到措手不及，心中感到相當抱歉。他提到，或許已經有人早就知道，也可能有人因此感到驚訝，但仍希望能由自己親口說明。

創造寫道：「無論是好消息，還是需要謹慎面對的事，只要我的人生出現重要變化，我都想親自告訴大家。」他也說明自己並非刻意隱瞞，而是希望在自己心情與狀態都稍作整理後，再以較為冷靜的方式說出口，「我不想讓這件事以模糊不清的形式被傳遞，也不想在情緒尚未整理好的狀態下說明。」

創造深夜發文向粉絲坦承自己戀愛中。（圖／翻攝自IG @t.changjo）

談到這段感情，創造坦言，在長時間的演藝活動中，自己曾歷經情感與心理狀態不夠穩定的時期，而對方在那些時刻給予了他鼓勵與支持。他以「讓不夠完美的我產生正向改變的人」形容對方，並直言這是一位「讓我心懷感激、非常珍貴的存在」。

創造（右1）於2010年7月以二代男團TEEN TOP成員身分出道。（圖／翻攝自X平台 @TEEN_TOP）

回顧出道以來的16年，創造表示自己始終珍惜舞台與長年陪伴的粉絲，但在不斷付出與努力的過程中，也曾感受到內心的不安與不足。他說明，寫下這段文字是為了誠實傳達自己的心意，並表達感謝。

創造同時強調，公開戀情並不代表對工作或舞台態度的改變，反而能在心境更加穩定的狀態下專注於音樂與表演。他也理解自己的選擇，可能無法獲得所有人的理解，對於「因為害怕而沒能更早說出口」一事，也再次向粉絲道歉並致謝。

KASPER在貼文中標記創造。（圖／翻攝自IG @kasperxxi）

在創造發布限時動態後，有眼尖網友發現，一名音樂圈出身的創作者 KASPER（本名李世琳）於1日在Instagram分享一張車內照片，貼文中標記了創造的官方帳號，且雙方互相關注，相關互動因此引發外界對兩人關係的討論。

部分網友也開始整理該名對象的公開背景，被點名的KASPER於2014年以嘻哈團體Play the Siren成員身分出道，之後以個人身分活動，曾參與Mnet音樂競演節目《Show Me The Money 4》及《Unpretty Rapstar 2》。近年來，她除持續進行音樂相關創作，並以樂團No Sleep Club主唱身分活動外，也同時投入美妝品牌經營，相關動向受到關注。

KASPER曾出演《Show Me The Money 4》，目前以樂團主唱身分活動，也同時是美妝品牌的CEO。（圖／翻攝自IG @kasperxxi）

創造於2010年7月以TEEN TOP成員身分出道，2023年11月入伍服役，並於2024年5月正式退伍，退伍後持續以歌手身分進行活動。此次選擇親自向粉絲公開戀愛近況，多數粉絲表示理解與祝福，認為以他的年紀與出道資歷，坦率分享人生近況並不突兀，也有人提到，能夠由本人親自說明，是對粉絲的一種尊重。

