震撼英學界! 《衛報》爆料謝菲爾德大學疑屈服北京壓力 竟暫停中國人權研究

《衛報》（The Guardian）11 月 3 日披露，英國謝菲爾德哈勒姆大學（Sheffield Hallam University）在北京方面壓力下，曾暫停一項聚焦中國人權與強迫勞動問題的研究，引發外界譁然。 圖:翻攝自X帳號@visegrad24

[Newtalk新聞] 《衛報》（The Guardian）11 月 3 日披露，英國謝菲爾德哈勒姆大學（Sheffield Hallam University）在北京方面壓力下，曾暫停一項聚焦中國人權與強迫勞動問題的研究，引發外界譁然。這起事件被視為中國政府對英國學術界影響力的最新證明。

報導指出，今年 2 月，該校旗下的「海倫娜·甘迺迪國際正義中心」（Helena Kennedy Centre for International Justice, HKC）突然下令，要求人權學者勞拉·墨菲（Laura Murphy）全面停止所有與中國供應鏈及強迫勞動相關的研究。墨菲長期研究新疆維吾爾族強迫勞動，其成果曾被聯合國與多國政府引用，推動國際禁令與供應鏈審查政策。

「海倫娜·甘迺迪國際正義中心」（Helena Kennedy Centre for International Justice, HKC）突然下令，要求人權學者勞拉·墨菲（Laura Murphy）全面停止所有與中國供應鏈及強迫勞動相關的研究。 圖:翻攝自X帳號@BlueCrewViking

儘管校方過去稱該研究「具有開創性意義」，但在壓力下，「強迫勞動實驗室」網站被下架，研究項目被迫中止。直到 10 月，禁令才被解除，學校向墨菲正式道歉。

知情人士透露，校方暫停研究的理由包括「人員在華安全顧慮」及「保險公司撤回承保」等，但內部郵件顯示，商業利益同樣是關鍵考量。墨菲憤怒地指出：「我後來才知道，他們用我的學術自由換取了中國留學生市場的安全通道。」

這並非孤立事件。早在 2022 年，中國外交部發言人趙立堅便曾公開點名批評該中心是「反華勢力先鋒」。隨後，謝菲爾德哈勒姆大學的官網在中國遭封禁，據內部記錄顯示，「這對招收中國留學生造成明顯衝擊」。去年 4 月，大學駐北京辦公室更遭三名國安人員登門問詢，語氣「明顯帶有威脅」，要求停止相關研究。隨後，校方通知中方「不再發布中國強迫勞動報告」，雙方關係才「立即改善」。

早在 2022 年，中國外交部發言人趙立堅便曾公開點名批評該中心是「反華勢力先鋒」。 圖：翻攝自趙立堅推特（資料照）

英國高等教育監管機構嚴正表示：「任何因外國政府反對而壓制研究的行為，在任何情況下都不可接受。」英國政府發言人也回應稱，已就此事向北京表達嚴重關切，並強調英方「絕不容忍外國勢力在本土恐嚇、干預或威脅學者」。

儘管研究禁令已解除，墨菲仍表示憂慮：「我不知道學校是否還願意像從前那樣支持我。」此事件揭示了當代學術界在政治壓力與經濟現實間的兩難，也引發外界對「學術自由能否抵擋市場力量」的深刻疑問。

