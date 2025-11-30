即時中心／潘柏廷報導

民眾黨發言人李有宜今（30）日在臉書宣布，辭去發言人及財務監督委員的職務，並宣布退黨；同時，李有宜更強調會全力專注博士班學業，「期早日學成畢業，返回政壇為民服務，我們後會有期！」。看到消息的創黨元老、「大媽老司機」朱蕙蓉也在臉書宣布，即日起也退黨，理由也曝光了！





針對李有宜宣布退黨一事，朱蕙蓉今日在臉書也宣布，即日起退出民眾黨，「從此海闊天空，只支持值得支持的」。





原文出處：快新聞／震撼表態！民眾黨發言人李有宜退黨 創黨元老跟進原因全說了

