震撼賽普勒斯！12日上午規模5.2極淺層地震 暫無傷亡
地中海第3大島「賽普勒斯」於12日上午發生芮氏規模5.2的地震，震中位於科尼亞東南方約2公里處，深度僅10公里，屬於「極淺層地震」，目前尚未傳出任何人員傷亡或財產損失的消息。
根據美國地質調查所（USGS）的報告，地震發生於當地時間12日上午11時32分（台灣時間下午5時32分），震動甚至波及到黎巴嫩等鄰近地區。儘管賽普勒斯位於地震頻繁的區域，但此次地震目前尚未傳出任何人員傷亡或財產損失的消息。
賽普勒斯島分為「北賽普勒斯土耳其共和國」和「賽普勒斯共和國」，此次震中位於南賽的範圍內。當地居民對於這次地震的反應相對平靜，並未出現恐慌情緒。專家指出，賽普勒斯地區的地震活動雖然頻繁，但大多數情況下不會造成嚴重的災害。
延伸閱讀
開幕不到2週！印動物園驚傳10多頭鹿遭流浪狗「圍攻咬死」
韓馬拉松比賽傳意外！跑者遭貨車撞成腦死 主辦緊急暫停賽事
影/忘服血壓藥釀禍 巴西男子駕車失控墜樓梯奇蹟僅受輕傷
其他人也在看
清晨04:26南投國姓鄉規模4.5地震 12縣市有感
地牛翻身！根據中央氣象署地震報告資訊，今（12日）清晨4時26分，南投縣國姓鄉發生芮氏規模4.5地震，位置北緯 24.09度，東經 120.92度即在南投縣政府東北方 31.2 公里，地震深度23.7公里，南投縣地區最大震度3級。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風攪局 這3個偏鄉普發現金造冊領取確定延後
財政部今（11）日宣布，受鳳凰颱風影響，普發現金3個特定偏鄉造冊領取時間確定延後，改為陸上警報解除後隔日起2周內領取。太報 ・ 1 天前
南投國姓鄉地震規模4.5 最大震度台中南投雲林3級
（中央社台北12日電）根據中央氣象署最新資訊，今天凌晨4時26分發生芮氏規模4.5地震，地震深度23.7公里，震央位於南投縣政府東北方31.2公里(位於南投縣國姓鄉)，最大震度南投縣、台中市、雲林縣3級。（編輯：洪啓原）1141112中央社 ・ 1 天前
李千娜921目睹整排房屋下陷 憶「地震恐慌」突哽咽鼻酸
歌手李千娜近期登上節目《誰來晚餐》作客，除了聊起自己的成長過往外，也大方分享育兒經。而在聽聞受訪家庭的地震受災經歷後，李千娜透露，自己也曾是921的受災戶，想起對於地震的恐慌忍不住又紅了眼眶。中天新聞網 ・ 16 小時前
昔為921受災戶 李千娜目睹「整排房屋下陷」恐慌淚崩
歌手李千娜近日擔任公視《誰來晚餐》第16季來賓，拜訪台南市楠西的英瑛一家人，在節目中分享童年、家庭與身為母親的成長。身為921地震受災戶的她，回想起那段過往時喚醒她對地震的恐慌，忍不住紅了眼眶，「我那時候聽他們地震的故事，自己就感受很深，就覺得我一定要跑這一趟給你們鼓勵，也想要跟你們說，辛苦了。」中時新聞網 ・ 21 小時前
輔大名醫看診遇襲 嫌收押
記者孫曜樟∕台北報導 持預藏美工刀趁看診時攻擊前輔仁大學校長、泌尿科名醫江漢聲的曾姓…中華日報 ・ 11 小時前
詐團吸金9億！知名老牌麻辣鍋闆娘助洗錢 闆娘遭聲押禁見、13人交保
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導知名老牌麻辣鍋連鎖店蔡姓女負責人涉嫌將公司帳款，提供給詐團協助洗錢；北檢昨（11）日發動搜索，並拘提、約談蔡女等20名...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
不爽被分手！17年內桃園恐怖情人「同手法」勒殺2任女友 收押關鍵曝光
桃園市平鎮區日前驚傳凶殺案，一名因殺人入獄假釋出獄的49歲李男，因不滿周姓前女友提分手，相約在偏僻處談判，但談判過程卻將對方勒斃。事後李男遭逮被依殺人罪移送桃檢偵辦。經調查，發現李男17年前也曾因不滿交往已婚的歐姓婦人提分手，以相同手法將婦人勒斃，遭法院判18年6月徒刑，假釋期滿後竟再度犯下類似刑案，桃園地院考量李男所犯罪名為最輕本刑10年以上有期徒刑，加上他犯行後有自戕行為，有事實及相當理由認被三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
04：26南投規模4.5「極淺層地震」 最大震度3級、12縣市有感
根據中央氣象署最新資訊，今（12日）天凌晨4時26分發生芮氏規模4.5地震，地震深度23.7公里，屬於極淺層地震。中時新聞網 ・ 1 天前
暗夜地動！04:26南投發生4.5有感地震 暫無災情傳出
即時中心／林耿郁報導風雨夜不平靜！凌晨4點26分，南投地區發生芮氏規模4.5淺層有感地震，震央位在南投縣政府東北方31.2公里 ，即國姓鄉境內，深度僅23.7公里；至上午5點30分，並未傳出災情資訊。民視 ・ 1 天前
婚育宅超搶手！「申請競爭率」高達12倍 中央社宅1470戶12月起歡喜入厝
政府推動青年婚育政策落實！國家住宅及都市更新中心今天（11／12）表示，落實居住正義，今年（2025年）第二季公告招租的中央興辦社會住宅中，已率先導入「婚育宅」機制。第二季釋出的1470戶中，特別保留5％的戶數，協助新婚兩年內或育有學齡前幼兒的家庭，政策獲得民眾熱烈響應，總計受理403件「婚育宅」申請，「申請競爭率」最高者達12倍。太報 ・ 11 小時前
假冒友人闖屋綁架！男子遭囚廁所20小時 遭搶逾500萬元現金與財物
台中市西屯區一起持刀強盜案震驚社區，兩名歹徒於去年6月初凌晨闖入一處連棟透天厝，直接上五樓，將被害人綁在廁所。歹徒不僅洗劫現金與貴重物品，更逼迫被害人喝下含不明藥物的飲料，甚至假裝被害人在屋內烤肉，意圖製造意外中毒假象。被害人遭囚禁超過20小時後，趁機報警獲救，兩名嫌犯所搶現金超過五百萬元，甚至還搶走百萬起跳的貴重財物，案件在半年後抓到其中一名嫌犯，另一人則已經逃出境外，遭到通緝。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
蔣萬安:台北環保贏得國際讚譽
記者王誌成∕台北報導 台北市環保局十二日舉辦年度環保志義工頒獎典禮，表…中華日報 ・ 12 小時前
嘉義縣災害應變中心鳳凰颱風第1次工作會報
(記者廖建智嘉縣報導)鳳凰颱風11日上午轉為輕度颱風，暴風圈預計在12日至13日影響嘉義縣，嘉義縣政府11日傍晚召開嘉義縣災害應變中心鳳凰颱風第1次工作會報，由縣長翁章梁主持，要求各局處做好防災準...自立晚報 ・ 10 小時前
彰化文雅畜牧場又驗出毒蛋
記者吳東興、陳建興、傅希堯∕綜合報導 彰化縣文雅畜牧場再度被驗出芬普尼毒，該場先前已…中華日報 ・ 11 小時前
黃明志有望獲釋 謝侑芯律師發聲了
馬來西亞歌手黃明志近期捲入台灣網紅謝侑芯命案，成為輿論焦點。黃明志在遭拘留8天後，調查報告已經完成，總檢察長丹斯里莫哈末杜蘇基12日指出，目前並無足夠證據顯示黃明志犯案，預計可能將於明（13日）獲得保釋，消息一出，外界再度關注此案進展。而謝侑芯家屬的委任律師陳俊達也隨即發聲「不代表這個案件已經結束」。中時新聞網 ・ 10 小時前
減緩所得不均 央行：提高最低工資有幫助
[NOWnews今日新聞]立法院財政委員會明（13）日邀財政部、中央銀行等相關部會就「經濟成長讓全民共享：政府如何縮短所得差距暨改善相對貧窮化之對策」進行專題報告。央行在書面報告指稱，為減緩所得不均，...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
自曝正在德國「為民主自由作證」 沈伯洋：勇敢台灣人不退縮
中國大陸公安以「涉嫌分裂國家罪」對綠委沈伯洋立案偵查，賴清德總統11日喊話立法院長韓國瑜聲援沈，而韓國瑜今反批賴清德自己生病卻讓別人吃藥。沈伯洋稍早於透過影片回應，自己人正在德國聯邦議院，為自由跟民主作證，「中國一直想要用恐嚇方式讓台灣人沈默，但作為勇敢的台灣人，絕對不會因為這樣而退縮」。中時新聞網 ・ 11 小時前
不是第一次！桃園男昔當小王殺已婚婦 假釋後「因不願分手」又殺人
其實這名李姓嫌犯不是第一次殺人，17年前他不滿大他12歲，且已婚的歐姓女友提分手，因此將對方活生生勒斃，當時遭判18年6個月有期徒刑，不過他在2019就假釋出獄，甚至後來還謀得上市電子廠職務，工作了5年。但這回卻又以同樣方式殺人，讓民眾怒批根本根本是不定時炸彈，不應該再有第二次機會，律師則分析，要聲請假釋都有一定門檻。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
13萬誆走勞力士Daytona 酒店妹一句：我也被「框」全身而退
蔡姓錶商想賣稀有的勞力士迪通拿（Daytona）系列名錶，指控楊姓酒店妹與黃姓男友（通緝中）設局，拿13萬元訂金誆走金錶失聯，對楊女提告詐欺、求償280萬元，但楊女翻臉不認男友，聲稱只是被「框（酒店術語，帶小姐出場）」，對犯罪並不知情，楊女刑事、民事都脫身。自由時報 ・ 11 小時前