震撼賽普勒斯！12日上午規模5.2極淺層地震 暫無傷亡

地中海第3大島「賽普勒斯」於12日上午發生芮氏規模5.2的地震，震中位於科尼亞東南方約2公里處，深度僅10公里，屬於「極淺層地震」，目前尚未傳出任何人員傷亡或財產損失的消息。

賽普勒斯12日發生規模5.2的極淺層地震。（圖／美聯社）

根據美國地質調查所（USGS）的報告，地震發生於當地時間12日上午11時32分（台灣時間下午5時32分），震動甚至波及到黎巴嫩等鄰近地區。儘管賽普勒斯位於地震頻繁的區域，但此次地震目前尚未傳出任何人員傷亡或財產損失的消息。

賽普勒斯島分為「北賽普勒斯土耳其共和國」和「賽普勒斯共和國」，此次震中位於南賽的範圍內。當地居民對於這次地震的反應相對平靜，並未出現恐慌情緒。專家指出，賽普勒斯地區的地震活動雖然頻繁，但大多數情況下不會造成嚴重的災害。

