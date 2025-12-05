震撼！《信號》影帝形象崩了「偷車強姦全被挖」改名洗白 公司急發聲

記者林汝珊／台北報導

韓國神劇《信號2》，原班人馬回歸。（圖／翻攝自網路）

影帝趙震雄出演的經典韓劇《Signal 信號》，日前才宣布第二季即將回歸，不料趙震雄今（5日）爆出震撼彈，遭《Dispatch》踢爆，在高中時期曾涉及偷車、性暴力等重大犯罪，甚至因此被送往少年院，消息曝光後引發熱議，經紀公司也火速回應。

趙震雄遭爆涉強盜強姦。（圖／記者鄭孟晃攝影）

《Dispatch》報導指出，趙震雄在高中時曾與同夥偷走停在路邊、尚未熄火的車輛，無照駕駛到處遊蕩，至少犯案三次。還曾在贓車內試圖對他人施暴，遭到起訴，高二時更以「加重強盜、強姦罪」接受刑事審判，並在少年院度過高三一半的時間。

爆料者更指出，趙震雄的高中資料幾乎查無，質疑他後來將名字從「趙元準」改為藝名「趙震雄」，就是為了掩蓋過往犯罪紀錄，而非如他聲稱是「從舞台劇轉向電影界的紀念」。對此，所屬 SARAM 娛樂表示：「目前正在確認報導內容，待查實後會對外發表正式聲明。」

事實上，趙震雄以本名活動舞台劇時期，就曾在 2003 年被爆酒後毆打劇團同事；2004 年以電影《馬粥街殘酷史》出道後，又因酒駕被吊銷駕照，爭議不少。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

