震撼！台船首度釋出海鯤號潛航測試影片 水下、空拍視角一次看

由台船公司承造之國造潛艦原型艦「海鯤號」，已經4度出海進行潛航測試。（圖／台船提供）

由台船公司承造之國造潛艦原型艦「海鯤號」，6日上午第4次出海進行潛航測試。台船今（8日）也首度釋出相關影片，以空拍、潛艦內第一視角，清晰呈現潛航測試及上浮返港過程，證明海鯤號「下得去上得來」，期盼國人繼續支持潛艦國造政策。

海鯤號於1月29日完成首次淺水潛航測試，隔日再度出海測試。相隔幾日後，於本月5日在「奮進魔鬼魚號」無人船以及大武級救難艦伴航下3度出海測試，並於6日進行第4次潛航測試。

台船今表示，海鯤號近2週依測試程序書執行四次「淺水潛航」測試，相關紀錄影像今公佈分享予社會各界點閱。

在台船所釋出的影片中，海鯤號完成整備後，浮航出港前往下潛測試區，隨後進行舵控系統的測試，並開啟排氣閥後，進行首度下潛。

影片中完整呈現海鯤號進行潛望鏡與天線桅杆升降測試、發射誘標、上浮及返港過程，透過空拍畫面及水下視角，讓國人清楚看見海鯤號「下得去上得來」的完整流程。（圖／台船提供）

台船強調，期盼國人持續支持潛艦國造政策。造艦團隊接續將實施各系統調校與檢整，於確認達安全條件並經評估後，依表定計畫安排後續潛航測試。



