震撼！吳音寧婉拒出任「台肥董事」 農業部不特別回應

即時中心／顏一軒報導

台肥昨（28）日公告法人董事代表異動，原本一度外傳將接任台肥董事長最終卻僅擔任董事的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，連台肥董事都不再出任，而異動原因註記為「本人婉拒」。針對後續人事安排，農業部僅指出，「不特別回應」。





台肥10月31日晚間公告人事異動，農業部改派法人董事代表，由吳音寧接替原農業部法人代表李孫榮，且同日生效，引發討論，台肥董事會11月4日決議由張滄郎接任董事長，吳音寧僅出任董事。

台肥公司公告法人董事代表人異動。（圖／翻攝公開資訊觀測站官網）

吳音寧在台肥公布人事案前於臉書寫下，「大家的支持與鼓勵，我都收到了，真的非常感謝，政治的口水，是一時的，很快就過；不管在什麼位置，我們都要一起，繼續努力，勇往向前！」

而針對張滄郎接任台肥董座，農業部當時回應，台灣肥料股份有限公司是上市櫃公司，對於該公司董事長的人選，尊重台肥公司董事會的決定。





