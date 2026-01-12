震撼！周杰倫宣布參賽澳網 「1球定輸贏」霸氣喊獎金全捐

周杰倫宣布參加澳網「一球大滿貫」比賽。翻攝IG/jaychou



澳網（Australian Open）即將開打，澳網官方社群X今天向外界公布了一則重量級消息，今年將舉辦全新「一球大滿貫（One Point Slam）」賽事，名單竟有台灣流行音樂天王周杰倫，將與「球王」手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、辛納（Jannik Sinner）、大坂直美等世界頂尖網球好手展開交鋒；周杰倫在IG限動分享這個消息，更表示若獲獎，會將獎金全部捐出去。

周杰倫今天（1／12）社群限動中證實，他將於1月14日現身澳洲網球公開賽的賽場，消息一出立刻引發全球粉絲暴動。不僅如此，周杰倫也公開立下誓言，表示如果最終幸運獲勝，拿到的獎金「一百萬美元，全部捐出去」，將這份榮耀轉化為愛心公益。

周杰倫宣布參加澳網「一球大滿貫」比賽。翻攝IG/jaychou

原來周杰倫近年已經較少打籃球，則是對於網球熱愛成痴，也常常帶老婆前往四大滿貫賽事觀賽，更經常在社群上分享自己打網球的影片。

雖然霸氣宣布參賽，周杰倫也透露這次比賽的規則相當殘酷，是採取「一分制勝的賽制」，也就是說一球就能定生死。面對不容失誤的賽制，他搞笑地表示相當擔心自己的表現，自嘲說：「也有可能我連球都碰不到就出局了。」原因是，該賽事規定是用猜拳決定發球或是接球，因此有可能對方發球直接得分，就結束比賽。周杰倫也說，為了避免尷尬場面發生，打趣地說：「如果可以，我選擇我發球，至少可以碰到球。」

「一球大滿貫」賽事是澳網在今年舉辦的全新賽制，將在今年1月14日進行，開放22名職業選手和10名業餘好手對決。

